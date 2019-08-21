▲ Steam 宣布將成立中國大陸專屬遊戲平台，消息曝光後台灣網友一片拍手叫好。（圖／翻攝自 Steam 臉書）
▲ Steam 宣布將成立中國大陸專屬遊戲平台，消息曝光後台灣網友一片拍手叫好。（圖／翻攝自 Steam 臉書）

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知名線上遊戲平台 Steam ，今天在中國大陸舉行的記者會上正式宣布，將為中國大陸用戶成立獨立的專屬平台，新平台命名為「蒸氣平台」。雖然尚未確定蒸氣平台上線的時程，但 Steam 強調一切都在平穩推進中，並保證新平台未來將提供穩定服務，持續擴充遊戲庫。消息公布後，台灣網友紛紛拍手叫好，但也有達人提醒，「別高興得太早」！

線上遊戲平台 Steam 的用戶遍及全世界，是目前最大的遊戲平台，許多台灣玩家都擁有 Steam 的帳號，並曾經透過 Steam 購買以及體驗遊戲。有網友將 Steam 計畫替中國大陸玩家成立專家平台的新聞分享到《批踢踢》，鄉民紛紛拍手叫好，在底下留言表示，「喜聞樂見」、「普天同慶」、「真是德政」、「皆大歡喜」。

▲Steam 宣布將成立中國大陸專屬遊戲平台，消息曝光後台灣網友一片拍手叫好。（圖／翻攝自批踢踢）

Steam 在中國大陸成立專屬平台，為何台灣網友這麼高興？一部分原因是兩岸之間的敏感關係，最好的例子就是之前一度很紅的《還願》，因為涉及到習近平的政治哏慘遭下架，如果未來中國大陸有自己的專屬平台，或許類似情況便不會再發生。二來是中國大陸玩家特有的「狼性」，經常在遊戲中使用作弊的外掛程式、或是刷負評要求提供中文化，給其他玩家留下不好的印象。如今中國大陸玩家若留在自己的專用平台，形同和其他玩家「隔離」，這是許多人樂見的情況。

但也有內行人提醒， Steam 目前只是宣布成立新平台，並沒有禁止大陸玩家繼續使用 Steam 的服務；而未來即使官方政策是讓大陸玩家只能在蒸氣平台上玩遊戲，但中國大陸民眾早已習慣「翻牆」，難保他們不會設法繼續留在現有 Steam 平台上，要台灣網友「別高興得太早」。（編輯：倪浩軒）

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