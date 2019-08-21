大陸海洋伏季休漁期解禁，澎湖海域南、北漁場陸續出現陸船越界撈捕作業，海巡署第八海巡隊分別在澎湖目斗嶼及七美西南海域查扣大陸漁船及油料補運船共4艘，澎湖縣長賴峰偉21日專程前往海八碼頭慰問海巡弟兄辛勞，隨後前往烏崁大陸漁工留置室，勸導大陸船員勿再犯。

縣府一行人首度進入海巡署第七岸巡隊的大陸漁工留置室，賴峰偉看到這些因為越界捕魚而遭留置的漁民，心中可說是五味雜陳，因為畢竟他們都是來自閩南的漳泉州人，但是非法越界捕魚又嚴重危害到澎湖海洋生態，賴對他們動之以情、說之以理，希望在場的人回大陸後，都能勸誡船主不要再來澎湖，保護下一代能永續經營這片海洋。

澎湖縣政府協請海巡單位務必嚴格執法，並依規定同年被扣留二次以上的漁船沒入，隨後不排除將船拆解、燒毀或做人工魚礁﹔目前海巡隊查扣有漁船「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658」、「閩晉5123」及油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船，共留置大陸漁工33人。

賴峰偉是在警察局長楊鴻正、農漁局長陳晶卉、艦隊分署第八（澎湖）海巡隊長洪桲論、金馬澎分署第七岸巡隊長王寶庭陪同下，前往海八碼頭查看查扣大陸漁船，並頒贈加菜金1萬元，感謝海巡弟兄大力配合縣府海洋保育政策，落實保衛海疆、驅逐越界漁船，捍衛海洋命脈。