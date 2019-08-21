民進黨中執會今(21)日正式徵召有「港湖女神」的台北市議員高嘉瑜，參加台北市第四選區（南港、內湖區）立委選舉，不過卻引來高嘉瑜哽咽落淚，高嘉瑜含淚說，雖然自己在黨內人緣不好，不過還是感謝王孝維的禮讓，讓她有機會參選港湖區立委。

民進黨下午召開徵召提名記者會，港湖區立委提名人高嘉瑜致詞時表示，其實自己感觸非常深，因為從很年輕時就加入民進黨，從一個五虎平亂的南區立委老虎工讀生開始，「感謝秘書長給我機會，讓我可以擔任他立委的助理，然後一路有機會從政。」

高嘉瑜指出，自己在民進黨內無派系，也不是政治世家，但民進黨還是一路給年輕人機會。讓她可以慢慢從市議員開始到今天有機會參選立委。「雖然我在黨內人緣不是很好，也有蠻多爭議，但民進黨還是不計前嫌、不計毀譽，讓年輕人有機會，證明民進黨就是一個多元民主，可以容納不同聲音的政黨。」

高嘉瑜隨即哽咽落淚，然後有感而發的表示，真的很感謝民進黨給她這樣的機會，也特別要感謝我們黨內的很多前輩的包容，以及王孝維議員的禮讓，讓她有機會可以參選。



高嘉瑜說，內湖、南港確實是一個艱困的選區。過去是藍大於綠，但這一次我相信這次的選舉，其實結構已經不同了。選民也改變了，民進黨這一次努力推出最強最優秀的候選人，希望能夠代表民進黨，給年輕人機會栽培人才，用最優秀最好的人才，證明說民進黨的價值跟理念。

高嘉瑜強調，2020年選戰確實是非常的艱困，但是小英總統在這幾年的政績，大家也有目共睹，我們會一起見證過去這幾年，我們執政所有的努力跟成果，希望能夠讓大家知道，很多的基層的民眾也給我們很多的支持，相信我們都會齊心協力一起贏得勝選。

羅文嘉也表示，民進黨這次每個選區的提名，都是經過非常審慎及多方考量，第一個目標是希望打贏明年總統立委選戰，要幫小英打一場選戰，要幫台灣顧住台灣主權，讓每個選區選出優質立委，這是這次在每個選區的考慮，高嘉瑜議員是能達成上訴目標的最高人選。



羅文嘉指出，2018年台北市選戰中，很多人會覺得高嘉瑜對本黨候選人輔選不夠盡力，但從最後選票看出，很多選民有各自不同的期待想像，但是那些事情是在去年年尾發生，今年一整年毫無疑問相信，去年投票中的種種，這一次會睜大眼睛，會清楚做出選擇。

羅文嘉說，剛剛高議員有感而發，她年輕時我看到她進到民進黨，當時還是年輕的青年軍，20年來本著年輕人參選政黨的熱情，民進黨有很多不同的意見，這很正常的。

至於高嘉瑜落淚一事，高嘉瑜自己搶著說，那是因為看到文嘉秘書長想到以前的過往種種，覺得很感動。然後呵呵呵呵的笑著。羅文嘉則強調，民進黨黨一路走來，包容不同意見，看到今日香港的情境，所有個人恩恩怨怨都是次要的，如何一起為下一代打贏選戰，才是最重要的。

另外，對於高嘉瑜主持電視節目一事，羅文嘉說，他會再跟高溝通，看是否有合約在身，而且選舉期間角色分際也要掌握好；而對於高被標為友柯議員，是否會為黨譴責柯文哲？羅文嘉說，民進黨提名候選人，毫無疑問提名候選人全力支持小英，政黨票全力支持民進黨，這是提名人責任也是義務。