最近有愛鳥人士在鳥友通報群組上貼出臉書賣場的截圖表示，有不肖的業者在臉書上公開販售國內明令禁止販售、使用的捕獸夾，讓鳥友氣炸，除了肉搜賣場中的賣家身分之外，也紛紛截圖向各縣市政府檢舉，期望能夠遏止這種違法販售捕獸夾的惡質歪風。

拍鳥俱樂部的黃蜀婷表示，鳥友通報有臉書賣場違法販售捕獸夾，這是違法又極惡質的行為﹔她舉出動保法第14條規定表示，「捕捉動物禁止使用捕獸夾，而且任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，違者可以處1萬5千元到7萬5千元的罰鍰，若發現違法設置，應拍照舉證並報警處理。」黃蜀婷強調，如果使用捕獸夾來誘捕動物，極可能也同時造成流浪動物或是禽鳥的斷肢傷害。

鳥友肉搜了臉書賣場中捕獸夾的賣家，其中有一名是來自桃園市，主管機關桃園市農業局動保處處長王得吉表示，捕獸夾在台灣是明令禁止的捕獸工具，無論是販賣或是使用都是違法的，對於這次有桃園的賣家公開在臉書賣場上販售捕獸夾，桃園市動保處也會向依法臉書提出申請，取得這名賣家的真實個資後予以開罰，最重可以處罰7萬5千元的罰鍰。

黃蜀婷說，2、3年前曾經發生有大雪山雄鷹因為不幸誤中捕獸夾，被鳥友拍到帶著捕獸夾飛行的照片﹔黃蜀婷表示，每個人對生態都有一份責任，請勇於檢舉使用及販賣捕獸夾的不法行為，避免無辜的野生動物受害﹔同時呼籲民眾協助政府向周遭親友宣傳，不要再使用獸夾來捕捉動物，更不要在任何通路販售或購買捕獸夾，若看到非法販賣請向各縣市動保機關舉發。