籃球夏令營
▲2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營熱鬧登場，期待給小選手們更不同的體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.21）

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「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，於21日至23日在彰化縣明道大學居仁堂熱鬧舉行，160位來自彰化縣在地國中小熱愛籃球的小朋友，參加為期三天的專業訓練，21日在明道大學體育館舉行開訓。

▲2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營熱鬧登場。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.21）

大彰國際青年商會長顏鴻昌表示，這次「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」由大彰國際青年商會承辦，青商會的宗旨是提供發展機會，促進青年人創造積極正向的改變，運動更是能夠成就非凡的人生，籃球不是一、兩天就能變得更強，要不斷的練習才會不斷的進步。

▲「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，在彰化縣明道大學居仁堂熱鬧舉行開訓儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.21）

「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，特別邀請Nike Rise Academy 特約教練許皓程、EMPOWER 引爆籃球訓練教練黃柏偉來擔任此次活動的總教練，HBL冠軍隊普門中學的球員來擔任助教，一同參與訓練內容，親自示範訓練動作、貼身指導學員，期待給小選手們更不同的體驗。

▲為期三天的「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，按年齡進行分組，並且採用分站訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.21）

為期三天的「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，按年齡進行分組，並且採用分站訓練，維持訓練品質、教學節奏與內容。課程內容循序漸進，由個人訓練延伸至團體，包含個人基本攻守技巧、團隊組織配合與實戰對抗。

▲「2019未來新秀‧引爆彰化暑假籃球夏令營」，教練指導肌力訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.21）

透過專業籃球教練指導，傳遞「訓練的力量」，讓學員們能接受到正確的籃球訓練、技能與團隊合作觀念。並於將於訓練營結束後，依據球員們展現出的態度與學習選出國小、國中各十位最佳鬥士，繼續朝夢想前進。

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