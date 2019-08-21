睿能創意今（21）日於台北發表S Performance 車系新款電動機車，為以Gogoro S2為基底首次搭載ABS的Gogoro S2 ABS。Gogoro S2 ABS除了裝載重車等級的ABS防鎖死煞車系統外，輪胎改為與台灣知名車胎品牌MAXXIS共同研發的獨家性能胎，同時車色採用獨特的「光譜靛」，若扣除中央、地方等補助後，最低71980元即可入手。

Gogoro S2 ABS的ABS系統有何特色？該車搭載僅580克的Bosch ABS 10雙迴路煞車系統，在輕巧之餘也提供重車等級的穩定性，當煞車作動時，系統會以每秒200次的高頻率監測前後輪轉動狀況，在車輪即將鎖死的瞬間自動釋放煞車，尤其當車輛駕駛在濕滑的路面上時，ABS 系統能避免車輪在緊急煞車時鎖死，有助於改善車輛穩定性和操控性能。

為了因應 Gogoro S2 的動力和 ABS 強大的制動力，Gogoro與MAXXIS 攜手研發Gogoro S2 ABS 獨家的ABS性能胎，在雨天濕滑路面時更能有效發揮 ABS 系統的安全性。



Gogoro S2 ABS在外觀上保持先前的風格，仍具有裸把設計與燻黑跑格風鏡，並具備S Performance 高止滑坐墊。在車色方面，Gogoro S2 ABS捨棄以往的經典黑，以特殊的光譜靛為車底。

在功能上，Gogoro S2 ABS也追加在Gogoro 3出現的感應卡鑰匙，同時將USB插座移至左把手，方便手機充電或安裝行車紀錄器。性能部分則與Gogoro S2相差無幾，0至50公里直線加速僅要 3.8 秒，飽電續航里程成為170公里，安全急速則是時速92公里。

Gogoro S2 ABS建議售價為105980元，但若扣除中央、地方政府以及淘汰二行程機車等補助，價格最低為71980元。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，Gogoro S2 ABS在性能、安全以及外型設計都極具競爭力，提供125 cc重型機車市場更高規的車款選擇，相信將吸引更多年輕族群加入電動機車的行列。

