時代力量立委黃國昌確定不選新北汐止選區，並推辦公室主任賴嘉倫參選。對此，民進黨秘書長羅文嘉今（21）日表示，對於汐止選區「我們當然要提人」，現任立委無意參選該區立委，總不能讓給國民黨？他還強調，相信徐永明愛台灣的心跟他一樣。

民進黨今天召開中執會，通過五個區域立委提名候選人，不過因為民進黨進行泛綠整合，因此包括松山信義區及新北汐止區，都與時代力量發生人選重疊的情況，雙方也曾宣示暫停提名事宜。

不過時代力量因陸續發生黨主席請辭及立委退黨事宜，因此民進黨此次提名許淑華參選松山信義區，是否與時代力量提名的陳雨凡有所抵觸。對此，羅文嘉表示，陳雨凡是非常優秀的女性律師，他們會盡各種努力在這區做整合。

羅文嘉指出，由於時力先前主席邱顯智請辭，他過去不知道找誰，今天時力的黨主席產生總是好事，台灣面對中國大陸、面對國民黨，沒有分裂的本錢；而他與時力新主席徐永明是好同學，愛台灣的心應該都是一樣的。

另外，社民黨也提名范雲參選大安區立委，羅文嘉表示，除了中正萬華選區，尊重現任立委林昶佐，其他台北市選區，民進黨都將提出適當人選，這是民進黨提名的大方向。但在大方向上，希望多一點時間給新人及基層做準備，下一次就會提名了。

至於時代力量立委黃國昌棄選新北市第12選區，改推辦公室主任參選該區立委一事，是否影響時力與民進黨的整合？民進黨是否提名？羅文嘉說，「所以我們當然要提人」，現任立委無意參選該區立委，總不能讓給國民黨？

羅文嘉強調，不能眼睜睜看著本來是泛綠政營的選區，變成國民黨勝選區，我們表達尊重現任，但若現任立委無意參選，我們當然要提名，「我們責任就是要提名」，不過還是要跟時力溝通。