日職火腿隊今(21)日續戰西武獅，火腿單場出現5次失誤，而西武獅全場敲出包括3發全壘打在內的12支安打，終場11:6擊敗火腿，至於「大王」王柏融此役沒有安打演出，僅靠著觸身球上壘。

西武獅打線1局下半就發威，秋山翔吾安打再靠滾地球上到二壘，後來森友哉中間方向安打，攻下西武首分。不過2局上火腿的清宮幸太郎陽春砲追平比數。

2局下西武打線持續進攻，一開始山川穗高就以陽春砲超前比數，隨後佐藤龍世安打上壘之後，金子侑司敲出左外野2分砲，後來秋山翔吾安打再靠對方失誤上到二壘，最後源田壯亮安打，攻下第5分。

火腿5局上1人出局之後，王柏融挨了一記觸身球上壘，沒想到因此帶動球隊攻勢，横尾俊建安打後、石井一成二壘安打送回王柏融，攻下火腿第2分，後來火腿攻佔滿壘，大田泰示敲出穿出二遊的安打，再度攻下2分，講比數追至1分之差。

然而西武打線尚未冷卻，5局下外崎修汰保送之後，山川穗高單場雙響，再度敲出一發左外野2分砲，7局下火腿狀態荒腔走板，西武再靠著2支安打、2次失誤、2保送攻下4分。儘管火腿7、8兩局各攻下1分，仍難以吹起反攻號角。

王柏融此役3打數無安打，1次觸身球保送，雖然8局敲出強勁右外野飛球，可惜遭到接殺，打擊率降至2成75。