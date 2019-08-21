韓星具惠善跟安宰賢上週日鬧離婚，具惠善昨晚透過律師發表聲明，控訴男生跟多女曖昧，事隔4天，安宰賢終於打破沉默，在IG發表超長聲明，指具惠善說的並非事實，並將2人爭吵過程一一交代，更自爆服用了1年4個月的憂鬱症藥物，半夜睡覺還被對方闖進家裡，相當害怕。

安宰賢否認具惠善所說的「跟多女曖昧」，指她把過程前後刪除，扭曲事實只公布片面說法，讓他蒙受屈辱；他也提到過去3年彼此雖然過得幸福，但精神上卻很吃力，雙方很努力改善關係，但卻不容易，最後真的無法找到平衡點，所以決定分居，為了讓具惠善跟寵物過得舒服，自願離開家裡，直到7月30日決定與對方離婚。

他表示遵從具惠善意見，付了對方討取的離婚協議金，但這並不代表離婚的過錯全都在自己身上，只是幫忙分擔她的經濟，可是具惠善卻以不足為由，要求房子所有權，最後只好把離婚的事告訴公司，雖然老闆勸阻離婚，但他心意已決；安宰賢也說，8月9日具惠善非法闖進他家，甚至未經同意翻閱他手機簡訊，對於這樣的行為感到害怕。

安宰賢提到他很愛具惠善，所以跟她結婚，但礙於彼此都是公眾人物，所以想低調解決事情。他也表示自結婚後，接受了1年4個月的精神治療，期間一直服用憂鬱症藥物，但保證絕對沒做過不忠行為，只是具惠善卻一直在扭曲事實，「看到這樣的她，我已沒有信心維繫婚姻生活」。