炎炎夏日，許多家長喜歡帶著放暑假的小朋友出遊，到「國立海洋生物博物館」看可愛的動物與玩水，是許多人到訪屏東、墾丁的必遊景點；然而近來卻有一名網友在 PTT 上分享自己首次到海生館玩的「超雷」經歷，直言館內的餐廳比廁所多，且到處都在賣紀念品，讓他感到相當失望。PO 文一出立刻引發熱議，有鄉民更點出其實海生館的「最大特色」根本完勝日本沖繩水族館。

一名網友 20 日在 PTT 上以「屏東海生館是不是沒什麼？」為題 PO 文，分享自己近來第一次到海生館遊玩的經歷；他直言：「暑假人非常多，還下雨，售票口前有搭棚架讓人躲雨，但居然是兩個小棚架…中間一直滴水，怎不直接搭一個大棚架？」接著原 PO 描述：「進去後，廁所不多，賣吃的地方比廁所還多，賣紀念品的地方一堆有的沒的，跟海洋生物一點關係都沒有，至於展示的部分…就中規中矩…」

原 PO 最後忍不住抱怨道：「之前看有些鄉民說，屏東海生館多棒多棒，比日本沖繩的還棒，害我滿心期待，去了的心得，園區『就像整天打混的公務員，多一事不如少一事』，如果拿來溜小孩是還不錯啦！」

PO 文曝光之後，立刻引發熱議，許多深感認同的網友紛紛拿日本「沖繩美麗海水族館」（沖縄美ら海水族館）來比較，表示：「要改進的地方很多，都委外了還搞成這樣，實在太浪費了這個地方」、「沖繩展館小，可是動線比海生館好很多」、「屏東人表示真的蠻爛的」、「沖繩紀念品完全屌打」、「我搞不懂的是，墾丁海生館的水 怎麼都霧霧的？沖繩很清澈耶！」、「騙北中部的國中小畢業旅行用的地方」、「怎麼可能比沖繩的還棒？誰捧的也太誇張了！」

然而也有持不同意見的網友點出海生館的最大特色，其實是「夜宿」還有「生物多樣性」，直言這兩點根本「屌打沖繩水族館」、「夜宿很優」、「我可以坐在那邊看企鵝一整天，天龍國企鵝總是頭抬高高，南部企鵝熱情多了」、「你去過沖繩，你會覺得海生館生物多太多了」、「夜宿海生館不錯，睡海底隧道」、「我覺得不錯啊！光看企鵝和海底隧道就值得了」、「夜宿海生館超好玩的！跟企鵝一起睡覺！」（編輯：王錫謙）