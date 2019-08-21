泰勒絲新專輯《Lover》示愛男友　推環保聯名限量單品

西洋天后泰勒絲宣告回歸發行新專輯《Lover》，才華洋溢的她向來擅長以歌示愛或影射過往戀情，新作一出自然成為大眾熱議的話題。正值熱戀的她，在臉上畫出圈住眼睛的閃亮粉紅愛心，搭配夢幻的粉彩雲朵背景拍下封面照，專輯主打歌同名曲〈Lover〉的歌詞頻頻放閃，相當甜蜜。如今更與服裝設計師 Stella McCartney 攜手合作，推出聯名限量膠囊系列。

「Stella x Taylor Swift」系列，靈感源自泰勒絲第七張個人大碟《Lover》、復古塗鴉、樂隊 T 恤、懷舊紀念品、及泰勒絲的歌詞，以充滿趣味、色彩豐富的大膽風格，催生一系列 T 恤、衛衣、外套與手袋。

尤其泰勒絲的寵物貓 Benjamin Butter，也成為作品中的設計藍本，不只使這系列充滿她的個人情感，更讓粉絲們有機會收藏關於泰勒絲的一切。

作品注重精緻剪裁，流露自信力量與女性迷人魅力的 Stella McCartney，畢生秉持素食主義理念，並致力於追求社會責任感，是時尚產業中積極推行環保理念的品牌。

「Stella x Taylor Swift」系列中，不僅所有的面料均採用可持續有機棉製成，更有著可重複使用的環保水瓶。其中，衝鋒夾克延續 Stella McCartney 的環保理念，面料取自可持續粘膠，正面印有噴繪心型圖案和萊茵石細節裝飾；而牡蠣色 Logo 手袋，則是選材來自再生聚脂纖維，和不含化學溶劑的廢棄植物油提取物的環保 Nappap 替代皮革。

全系列於 8 月 23 日至 25 日在由 Capital One 發起的泰勒絲快閃店中銷售。