統一獅今(21)日主場與Lamigo桃猿交手，雙方上演投手戰，最後在8局下靠著前面吞下2K的「混血王子」林安可關鍵安打，送回獅隊的超前分，幫助球隊以4:2擊敗桃猿，也中止最近的3連敗。

Lamigo在2局上率先發動攻勢，1人出局之後陳俊秀以陽春砲敲響台南球場的第1400號全壘打，也幫助球隊先馳得點。沒想到統一獅2局下也循同樣模式，1出局之後，蘇智傑陽春砲將比數追平。

4局下統一獅持續進攻，2人出局之後，蘇智傑一壘方向強勁飛球被擋下，形成內野安打，隨後又盜上二壘，最後靠著鄧志偉右外野安打，攻下超前分。

不過統一領先優勢沒有維持太久，5局上半桃猿在2人出局之後攻佔一、三壘，靠著林立中外野安打，再度將戰局給扳平。

雙方帶著2:2的平手僵局進到8局下半，猿隊換上王躍霖登板，獅隊林靖凱一開始就內野安打上壘，下一棒是前兩次打擊吞下2次三振的林安可，不過他這次將球擊成深遠安打，送回致勝分，下一棒潘武雄再補上同樣位置的安打，再送回1分。

統一獅在9局上派出「終結者」陳韻文關門，雖然他在2出局之後對廖健富投出保送，隨後還出現投手犯規，讓跑者站上二壘，所幸在滿球數的局面下讓陽耀勳敲出右外野飛球遭接殺，以2分之差結束比賽。