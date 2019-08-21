網路直播正夯，許多外表亮麗或有著新奇想法的人，都可以靠著直播平台變身網紅，人氣甚至不亞於許多明星；然而正是因為網路的自由度，也間接造成許多荒腔走板的現象，甚至鬧出不少烏龍。2016 年大陸一名人氣直播主「郭 MINI」發生在直播中 3 點全露換衣事件，近期又有一名美女瑜珈老師，疑似忘了關掉攝影鏡頭，竟然直接在觀眾面前上演「脫衣濕背秀」，走光的畫面令許多網友看了傻眼。

根據大陸媒體報導，這名美女瑜珈老師平時習慣在課堂教瑜珈時，開啟直播 live 分享教學內容。不過日前她在直播平台「鬥魚」中結束教學後，疑似忘記關掉鏡頭，竟然直接開始換衣服，整個「脫衣濕背秀」的過程就這樣被仍在線上的破百名網友看光。

報導指出，其實這名美女瑜珈老師只是一名新人直播主，人氣並不算太高，多數網友認為她只是不擅長操作直播、攝影等軟體，才鬧出烏龍，並非是想要炒作而脫衣。事情發生之後，「鬥魚」平台事後也緊急關閉這名直播主的頻道。

事實上，中國大陸網路直播主的狀況頻頻，除了「郭 MINI」在鏡頭前 3 點全露換衣的事件之外，日前也有一名叫「喬碧蘿殿下」的知名正妹網紅，在直播時疑似忘記「遮臉」，不小心露出與平時照片相差很大的「大媽真面目」，令許多粉絲當場嚇壞的事件。（編輯：王錫謙）