黃曉明在陸綜《中餐廳3》擔綱店長，與眾星秦海璐、王俊凱、楊紫和大廚林述巍經營餐廳。目前播出尚未完結，豆瓣評分僅有3.8分新低，還掀起網友群嘲，指出店長黃曉明簡直是上節目「自黑」，能力不足、表現自以為是，就像是我們在職場上看到的討人厭主管類型。

黃曉明在《中餐廳3》裡頭的行為，犯了職場裡頭的三大忌，就是 情商（ EQ ）不足、獨斷專行 以及 不負責任 。網友更開創一門學派「明學」，專門研究黃曉明在裡頭說出的各種奇葩金句，以下筆者就來分析，為什麼黃曉明在《中餐廳3》裡這麼招人嫌。

節目一開始，工作人員沒有給餐廳創業資金，讓明星們完全從零開始運營，好不容易大家總算靠著以物易物，湊出一筆買菜費用。

去市場前，身為財務總管的秦海璐，知道大廚林述巍比較理想主義、追求菜色完美，很有可能會花太多錢，但以目前餐廳財力顯然無法配合。於是，她主動求援店長黃曉明，希望屆時買菜，他能夠和她一起拉住林大廚，控制他的花費。

黃曉明口口聲聲答應秦海璐，但買菜時，面對卯起來購物的林主廚，他不但沒有婉言勸對方，反而跟他起舞「買買買」，明明自家廚房就有檸檬，林大廚堅持要買高檔檸檬，黃曉明也不吭一聲，讓秦海璐氣憤不已。

身為主管，碰到下屬在工作意見上不合拍時，必須先根據大局，從中擔任調停的角色，黃曉明想做好人，兩邊都不想得罪，反而弄得一團糟。之後，秦海璐跟林大廚在廚房講開，明顯是兩個可以好好講理的人，黃曉明的怕事其實很沒必要。