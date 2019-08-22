黃曉明在陸綜《中餐廳3》擔綱店長，與眾星秦海璐、王俊凱、楊紫和大廚林述巍經營餐廳。目前播出尚未完結，豆瓣評分僅有3.8分新低，還掀起網友群嘲，指出店長黃曉明簡直是上節目「自黑」，能力不足、表現自以為是，就像是我們在職場上看到的討人厭主管類型。
黃曉明在《中餐廳3》裡頭的行為，犯了職場裡頭的三大忌，就是情商（EQ）不足、獨斷專行以及不負責任。網友更開創一門學派「明學」，專門研究黃曉明在裡頭說出的各種奇葩金句，以下筆者就來分析，為什麼黃曉明在《中餐廳3》裡這麼招人嫌。
怕得罪而當濫好人 弄巧成拙
節目一開始，工作人員沒有給餐廳創業資金，讓明星們完全從零開始運營，好不容易大家總算靠著以物易物，湊出一筆買菜費用。
去市場前，身為財務總管的秦海璐，知道大廚林述巍比較理想主義、追求菜色完美，很有可能會花太多錢，但以目前餐廳財力顯然無法配合。於是，她主動求援店長黃曉明，希望屆時買菜，他能夠和她一起拉住林大廚，控制他的花費。
黃曉明口口聲聲答應秦海璐，但買菜時，面對卯起來購物的林主廚，他不但沒有婉言勸對方，反而跟他起舞「買買買」，明明自家廚房就有檸檬，林大廚堅持要買高檔檸檬，黃曉明也不吭一聲，讓秦海璐氣憤不已。
身為主管，碰到下屬在工作意見上不合拍時，必須先根據大局，從中擔任調停的角色，黃曉明想做好人，兩邊都不想得罪，反而弄得一團糟。之後，秦海璐跟林大廚在廚房講開，明顯是兩個可以好好講理的人，黃曉明的怕事其實很沒必要。
能力不足卻不聽取意見 獨斷獨行
黃曉明被罵得最兇的段落，就是在和團隊們討論菜品時，堅持只出「單人套餐」。
這個策略其實非常不妥，在於廚房人手少，假設一桌四人，全部都點單人套餐，容易造成出菜塞車，而且沒辦法即時把控品質。林大廚建議，基於餐廳剛開幕，物料跟人手都不足的情況下，先推出雙人、三人、四人套餐會比較合適，王俊凱、楊紫和秦海璐都點頭贊同。
眼見團隊們都不贊成單人套餐，黃曉明仍舊獨斷獨行，還烙出「聽我一人就夠了」這種帝王式發言，眾星也只能聽話。結果開幕當天，店裡擠一堆客人，通通只能點「單人套餐」，廚房裡只有林大廚煮飯，供不應求，搞得一團糟。
黃曉明犯的錯，就是在對餐飲策略不了解的狀況下，仍堅持用自己的方式做事，而不去採納團隊的人意見，連專業人士林大廚的建言，他全當耳邊風，能力不足又自以為是，終於釀成慘劇。
不負責任 全推給別人
開幕一團糟，事後大家坐下來檢討，黃曉明不扛責，反罵林大廚「都是你的問題」，讓一旁的王俊凱、楊紫等人都看不下去。
王俊凱幫林主廚說話，表示推行單人套餐，很多菜都沒地方放，其實很不明智，黃曉明反嗆：「那就買冰箱呀！」卻沒想到現在資金不足，哪裡來的錢買冰箱？此舉無疑就是「為吵而吵」，眼見吵不贏，只好模糊焦點。
聽到這裡，是不是很熟悉？有些上司明明犯錯，礙於面子不敢承認，通通甩鍋給下屬扛！黃曉明簡直將「主管式職場霸凌」發揮得淋漓盡致，筆者不免慶幸自己的主管沒有像黃曉明這樣，要不然可能天天都想捶牆壁了。