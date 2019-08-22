美國國防部負責軍售業務的「國防安全合作署」（DSCA）於美東時間20日表示，美國國務院已批准出售66架F-16V戰機給台灣，成為1992年之後，美國再度宣布售台先進戰機。隨著新購F-16V戰機定案，我國也創下2個F-16V的全球第一。

第一個升級F-16V國家

2012年，洛克希德馬丁公司宣佈將研製F-16戰鬥機的新型號F-16V，V是英文單詞「Viper」（腹蛇，毒蛇）的縮寫，F-16V將裝備主動相控陣列（AESA）雷達、新型機載電腦，並對飛行員座艙進行修改。

美國空軍擁有全球最多F-16戰機，原本也將與我國一起加入F-16V戰機升級案，但是美國空軍後來放棄升級F-16機隊，因此中華民國空軍成為第一個升級F-16V的客戶，也因為台灣是主要出資者，因此未來若有其他國家要升級或採購F-16V戰機，我國都可以拿回部分權利金。

空軍「鳳展專案」耗資1100億元，在洛馬協助下，由漢翔公司將現有的142架F-16A/B升級至F-16V，最大改良處為換裝一具AN/APG-83型AESA雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，並能夠發射AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，提升近距離纏鬥能力，是目前性能最強的F-16戰機。

漢翔公司自2018年1月開始將F-16A/B升級成F-16V，預計每年升級24架，全數於2023年前升級完成。首批4架已於今年3月交機，並曾於5月參加漢光35號演習。

F-16V全球第一多國家

F-16戰機全球生產近5000架，其中1/4客戶是美軍，但是美國空軍由於預算問題，決定將經費用於採購F-35戰機，而不升級現役F-16機隊，因此無望成為全球F-16V戰機數量最多國家。

我國空軍升級142架F-16V戰機，漢翔預計在2023年前升級完畢，新購66架F-16V戰機，美國防部稱為F-16C/D Block70，洛克希德馬丁公司原本預定2027年全數交機完畢，空軍向洛馬爭取提前一年，預計2026年全數交機，在全數交機後，我國空軍將擁有超過200架F-16V戰機，成為全球擁有最多F-16V戰機數量的國家。

荷蘭空軍共採購213架F-16戰機，並於1990年代進行性能提升，由於荷蘭空軍加入F-35「聯合打擊機」（JSF）計畫，未來將以採購F-35隱形戰機為主，因此不會升級現役F-16戰機成F-16V。

以色列空軍一共採購362架F-16A/B與F-16C/D型戰機，其中75架F-16A/B已除役，由於以色列也採購F-35戰機，同時試圖出售二手F-16戰機，因此無緣成為F-16V戰機數量的國家。

雖然許多F-16戰機使用國開始換裝F-35隱形戰機，但是全球F-16戰機數量龐大，且仍有國家要採購或升級F-16戰機，因此漢翔公司爭取成為亞太區維護中心，漢翔董事長胡開宏表示，更希望F-16V戰機能夠在台灣組裝。