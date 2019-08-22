2019年瑞士巴塞爾羽球世錦賽男雙賽事爆出大冷門，世界第一的印尼組合Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon在32強首戰就以21:16、14:21、21:23遭到世界第23的催率圭/徐承宰給逆轉淘汰。不過賽後卻有球迷認為南韓組合故意延誤發球，應該要給予警告。

Sukamuljo和Gideon過去幾年拿遍大大小小的冠軍，但卻未能獲得一枚世錦賽金牌。此次他們籤表不錯，也志在封王，沒想到首輪就被南韓新生代好手給殺得措手不及。

首局比賽Sukamuljo/Gideon就已經打得很辛苦，不過憑藉著經驗，他們把握機會能力較強，以21:16先下一城；但之後催率圭/徐承宰慢慢進入到自己的節奏，次局以21:14扳平戰局，決勝局又一度取得16:17的領先，讓人出乎意料。

不過此時，Sukamuljo/Gideon展現世界第一的比賽抗壓能力，打出一波7:1的高潮反超，接著還率先搶搶下賽點，但沒想到催率圭/徐承宰化解成功，並且最終以23:21逆轉贏得的比賽，跌破眾人眼鏡的拿下晉級門票。

賽後有人質疑南韓組合每次發球都超過6秒左右，有延誤發球之嫌。雖然世界羽聯目前沒有硬性規定發球時間，但是只要選手有延誤發球的舉動，主審可以主觀判罰違例。不過此役的主審並沒有對此做出判罰，而且Sukamuljo/Gideon也沒有主動抗議，因此最終選手也只能默認比賽結果。

