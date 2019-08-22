台灣的小吃鹽酥雞炸得金黃酥脆，撒上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛；近日，有網友在 PTT 八卦版詢問，吃鹽酥雞究竟該加九層塔還是蒜頭比較好，貼文立刻引發鄉民熱議，更有許多老饕分享「絕世配料」，直呼「缺一不可！」

原 PO 以「鹹酥雞到底是蒜頭好還是九層塔好？」為題，貼文提到以前吃的鹽酥雞攤，都會加炸九層塔，並稱「酥酥脆脆口感很像海苔，非常唰嘴」，但是後來收掉了，最近改吃另外一家，配料是加蒜頭，原本很抗拒，試了一次之後卻深深無法自拔，笑稱「現在請叫我鹽酥雞都加蒜頭派！」

不過，原 PO 寫到「大概是太久沒吃九層塔鹽酥雞了，說不定一吃又會回去」，好奇詢問廣大鄉民「鹽酥雞到底是應該加蒜頭好呢？還是加九層塔才對呢？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「當然都加啊」、「現在不是都加嗎？加蒜頭的也會加九層塔啊」、「直接加香菜了啊」、「醬料」、「我有買過蔥的，也很好吃」、「加蔥是什麼魔鬼手段？」「全都要了，還要加酸菜」、「九層塔，蒜頭隔天嘴超臭」、「兩個都要，而且要加多」。

此外，許多內行網友點出「洋蔥」、「洋蔥＋蒜頭」、「生洋蔥」、「洋蔥、蒜頭、九層塔，缺一不可」、「洋蔥才是王道」、「我都加洋蔥」。（編輯：賴詠璿）