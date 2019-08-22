許多人都認為，台北市比其他縣市進步很多，更將北市居民封為「天龍國人」，不過，有網友卻在 PTT 指出，台北雖然繁榮，但也是有一兩區屬於比較落後的，他並好奇問及「台北市哪一區最落後？」結果眾人答案一面倒，狂指「這 2 區」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，大家都覺得台北市比其他縣市進步很多，可是台北市還是有一兩區比較落後的，走進去根本不像想像中發達的台北市，反而像是走進鄉下，他更提到，自己過去跟同學走進某一區的巷弄裡，不料竟突然有個阿伯對著他們說「歡迎來到台北市的貧民窟…」他並不解地詢問大家「台北市哪一區較落後？」

問題一出，立刻掀起熱議，大家紛紛狂指「萬華」和「文山」，「文山區最明顯，道路鳥不拉機，一個堂堂商管學院名校周邊，竟然市容連外縣市大學周邊都比不上，連店鋪都在比破比小」、「萬華無誤」、「論居民素質，萬華根本…」「絕對是文山區」、「文山 +1，上次搭捷運木柵上來好多 8+9，一人躺兩人位很沒品」。

另也有人認為「淡水以南都鄉下」、「大同區啦！又臭又髒」、「南港根本是新北市之流插進來的」、「我以前住大同區，對面是宮廟，吵死了。然後房價永不漲，問了鄰居才知道這棟以前叫江山樓…」「真正的台北市是舊有的區，南港內湖文山都是原台北縣鄉鎮」、「看區不準，各區都有很破舊的巷弄」。（編輯：許苡晴）