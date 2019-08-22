台北市長柯文哲，與鴻海前董事長郭台銘，及前立法院長王金平，三人合作共組政治同盟的傳言沒間斷過。原本三方規劃在上週六位在桃園舉辦的宗教活動上「不期而遇」，沒想到卻因為行程搭不上而告吹。不過昨天（21日）晚間由郭台銘辦公室方面率先發布聲明稿，表示應北市府之邀，會在八月二十三日砲戰紀念日這天，前往位在圓山的砲戰公園參與紀念音樂會，而王金平辦公室方面也表示會前往該活動，三人也將首度同框。對此柯文哲今天（22日）上午受訪時表示，823這一天兵役局每年都有辦活動，也都有廣發請帖，「人家要來參加，我們當然樂觀其成。」

柯文哲受訪時表示，823是過去50年來台海間最重要的戰役，也因為這場戰役有打贏，台灣可以維持穩定到今天，是重要歷史事件。柯文哲說，當初這個圓山砲戰公園，還是他在藍營市議員厲耿桂芳的要求下選址設立，柯文哲還打趣表示，「當初馬英九跟郝龍斌執政時期，議員怎麼要求都不願意做，我們就從適合的公園開始找，最後找到那個地方。」

不過現場記者也追問，紀念活動前或是結束後，三方會不會相約私下會面，或是直接在活動中深談？對此柯文哲則表示，當天只是個很普通的紀念音樂會，而會後他的行程也相當滿，換言之郭柯王三人只會同台，會面談選戰談合作可能還要再等等。