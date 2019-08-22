2019瑞士羽球世錦賽今(22)天進入各組16強賽事，我國共4組人馬晉級，一姐戴資穎、一哥周天成預計晚間21點以後出賽，率先登場的是男雙廖敏竣／蘇敬恒，「麟洋配」王齊麟／李洋則壓軸上陣。

小戴名列第2種子，首輪輪空，昨天次輪首戰以21：15、21：14收拾世界排名28印尼20歲小將Fitriani Fitriani。今天16強將對上世界第29韓國金佳恩，雙方此前從未交手過。

值得一提的是，現任球后日本山口茜昨天爆冷出局，若小戴能把握機會，突破5度征戰、4度止步8強障礙，挺進4強，下周積分就能超越山口茜，重返球后。

本屆以奪牌為目標的周天成，首戰歷經3盤苦戰才晉級，好在昨天32強順利直落二拍下世界第116克羅埃西亞Zvonimir Durkinjak，連續3屆挺進16強，下戰對手將是世界第34新加坡駱建佑，兩人生涯尚未交手過。

男雙部分，名列第13種子的「廖蘇配」不早於18點40出賽，預計會是今日台將最早出賽的，將對上第8種子丹麥組合Anders Skaarup RASMUSSEN／Kim ASTRUP，過去3度交手，「廖蘇配」取得2勝1負。

排在第11種子的「麟洋配」則是壓軸登場，將對決世界第23韓國徐承宰／催率圭，雙方生涯2度交戰都在今年，各拿1勝。