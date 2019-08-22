嘉義地檢署為擴大打擊環保犯罪，今(22)日上午特別結合嘉義縣環境保護局等警調單位，在嘉義縣水上鄉，共同規劃現勘水上鄉非法棄置場址，以行動向外界宣誓，檢調警環已正式結盟，未來將強力執法，以捍衛民眾生活品質，污染環境的蟑螂們要注意了。

今天上午，高等檢察署臺南分署檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣調查站主任高聰明、嘉義縣警察局局長廖宗山、法務部行政執行署嘉義分署、環保署南區督察大隊、警政署保安警察第七總隊等首長親自出席結盟，並邀請地方民代、鄉鎮長及環保團體與會，以具體行動共同向外界宣誓捍衛生活環境。

翁章梁表示，現今不法業者犯罪手法不斷翻新，廢棄物相關環保案件最為難辦，從早年隨意棄置，漸漸轉變為使用人頭租賃廠房、空地堆置，企圖隱匿並增加執法人員在查緝上的困難，更有不肖業者藉由「一地三賣」手法，謀取暴利，所以強化環保局與檢、調、警、行政執行等機關合作機制共同執行。

立委陳明文指出，多年來，隨意傾倒廢棄物問題層出不窮，對台灣環境生態來說是非常嚴重的破壞，支持縣長翁章梁成立「嘉義縣重大環保案件檢調警環連繫平台」，結合通訊科技大幅提高了辦案的時效性，負責監督檢調警是否有落實執行。

張清雲指出，本月初嘉義地檢署偵破的「非法收受廢棄物，不法獲利逾千萬元」的案件，也是透過民眾檢舉後，再由檢察官、警察與環保局跨域合作，聯合打擊不法。

嘉義縣政府環保局長張根穆也指出，違法招數日新月異，所以逐年擴充增加稽查人力及車組，並善用新型科技工具，如空拍機、遠端監視系統、空污遙測設備、遠端連續監測設備等，來協助查緝環境汙染工作，強化行政與司法的橫向聯繫，以利迅速破案，達到展現政府公權力。