108年全國運動會將於10月19日至24日在桃園登場，桃園市政府以「你哪裡人」為今年全運會的行銷主軸，與創作歌手鼓鼓合作，為全運會打造熱血、輕快的主題曲「自己人」，製作首支形象短片，今（22）日在各大數位平台上架。

市府表示，「你哪裡人」除了是一句問候語，也蘊含城市意識的較量，未來將串連多個縣市推出相關企劃。而首波行象短片找來了擅長帶動歡樂氣氛的歌手鼓鼓呂思緯，作詞作曲與演唱全運會主題曲「自己人」，鼓鼓也在短片中客串演出，用行動為全運會選手打氣。

「你哪裡人」是很多朋友初次見面的聊天話題，首支形象短片以「你哪裡人」為主題，邀請全國各地多次在運動場上奪得佳績的棒球、田徑、排球、武術、拳擊、輕艇等20多位選手，在鏡頭前小試身手、展露姿態，並重複以霸氣、略帶挑釁的台詞「你哪裡人」，吸引觀眾目光。

市府指出，主題曲訂名為「自己人」，不但呼應行銷主軸「你哪裡人」，也蘊含「只要挺運動，都是自己人」的意思，歌曲旋律輕快、節奏鮮明，歌詞帶出運動員不分晝夜都揮汗追夢的堅毅精神，也道出選手遭遇挫敗的辛酸與突破自我的欣喜；歌詞中寫到「不管你是哪裡人，在這裡都會是自己人」，更強調運動將大家聚集在一起，在運動場上的對手，其實都是互相學習、打氣與砥礪的對象。

桃市府期望藉由簡單有力的日常用語「你哪裡人」，來喚起觀眾的城市意識，也透過「自己人」動感活力的旋律及勵志溫暖的歌詞，將「運動家精神」與熱血動能擴散出去，一方面盼選手可以享受比賽，也號召民眾進場挺全運，作為家鄉選手的精神後盾。

全運會主題曲「自己人」已上架於KKBox、Spotify、Apple Music、LINE MUSIC、FriDay音樂及MyMusic等各大數位平台，9月還會推出MV，更多全國運動會相關資訊可上「桃園事」臉書粉絲專頁查詢。