雖然俗話說「家庭是人永遠的避風港」，但對志在四海的船隻來說，或許偶爾的停泊會比長期靠岸更加覺得自在。很多人體驗離家在外的生活後，宛如發現新世界，不禁感嘆「回不去了！」有網友就依親身經驗表示，從大學的租屋處搬回家裡真的覺得很不習慣，還是很愛家人，但就是「很煩」。引起許多共鳴，紛紛感嘆「真的有感」。

有網友在《批踢踢》女孩版以「自己一個住過，是不是就回不去了」為題發文表示，從大學的租屋處搬回家裡真的覺得很不習慣，覺得家裡常常充滿負面情緒，家人間感情沒有不好，但溝通的方式就是很不友善 ，講話都很沒耐心。該網友透露自己還是很愛家人，但日常對話就是充斥著抱怨、「好煩啊」。更直言住在外面時，跟同學吃飯就是「講一堆幹話」一直笑，和在家裡差別很大。

最大的差別則是自由度，自己住外面的時候就算半夜想出門也沒問題，在房間裡有「我就是主人」的爽快感。原 PO 最後強調，自己很愛家人，「遇到困難的時候常常還是只有家人會幫忙」，但是不是自己住過之後真的回不去了？

文章一出，引發熱烈討論。心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「妳的狀況跟我一模一樣」、「一個人住真的比較清悠…回不去+1」、「真的是，搬回家快三年了還是不習慣」、「同意 自己住有統治天下的感覺」、「自己在外面住真的超舒服的」、「我懂 我跟你一樣」、「我以為我在發文」、「還沒搬回家，週末回去就有感覺了」。

尤其許多人都強調「自由」的重要，「自由的生活真的很快樂」、「雖然很愛家人，但自己住人跟心整個都自由了」、「自己住真的自由很多，在家連滑手機都會被唸」。（編輯：倪浩軒）