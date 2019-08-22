▲加拿大總理杜魯道稱，加國正密切注意香港局勢，遭北京反擊是在刷存在感。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大總理杜魯道稱，加國正密切注意香港局勢，遭北京反擊是在刷存在感。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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香港逃犯條例修訂風波引起國際關注，加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ）呼籲，希望各方保持克制，並尊重人權和市民和平集會的權利。對此大陸外交部駐港公署 22 日則發表聲明，要加拿大立即停止干預香港事務，少拿香港來「刷存在感」。

綜合外媒報導，加拿大總理杜魯道近日到魁北克出席活動，被問及香港局勢時表示，香港有 30 萬的加國公民，所以加國政府非常關心香港事態的發展。杜魯道也同時呼籲，人權、表達自由和集會權利應受到尊重，並提醒北京當局恪守一國兩制。路透社等外媒指出，杜魯道稱中國大陸是一個日漸成長的全球大國，但加拿大不會因此就在保護加拿大人的問題上讓步。

杜魯道的這些話，聽在北京當局耳裡相當刺耳。大陸外交部駐港公署 22 日發言指控，加拿大屢屢對香港事務說三道四、指手畫腳，還把暴力違法的行徑與和平集會混為一談，無視香港警方依法懲治暴力，卻別有用心的要各方克制，簡直是非不分、顛倒黑白，與香港社會普遍訴求的「止暴制亂、恢復秩序」目標背道而馳，是在為暴力分子撐腰。

大陸駐港公署還強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國、組織和個人干預，再次敦促有關國家和政客擺正位置、懸崖勒馬，恪守國際法和國際關係準則，停止拿香港事務「刷存在」。

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