近一年來電信業者競爭越來越激烈，經過去年（2018）中華電信的499之亂後，消費者已經不再願意替昂貴的電信費用買單，因此多家電信業者都用降價趨勢，來挽留用戶。根據UUPON「電信品牌消費者評比」調查發現，有半數的用戶理想電信資費在400元以下，消費者的品牌忠誠度在電信業者身上表現強烈。

就資費來說，便宜費用只是基本的服務需求，若同意支付超過800元以上的資費，必須具備品牌的附加價值，讓消費者心甘情願付錢才行。經過調查，目前只有一成用戶願意支付800元以上。台灣大哥大在資費方面贏得用戶的信心，率先選擇的用戶都是因為費用划算。

就品牌忠誠度來說，電信三雄之一的中華電信獲得用戶最多數的青睞，「品牌形象」在中華電信用戶的心中非常重要，無論如何就要堅持使用，台灣大哥大與遠傳則居次。市占率的部分，中華電信占五成，台哥大占三成。

除了資費與品牌忠誠度以外，影響用戶選擇還有科技趨勢，根據國際行動網路測速機構「Opensignal 」報告，中華電信在下載影音、速度方面都優於其他電信業者，「收訊品質穩定」也是關鍵原因。未來5G市場的戰爭還有得打，各家電信業者需搶這波浪潮。

亞太電信、台灣之星雖然都表現居後，但兩家都努力提供各種不同的配套服務，試圖以客製化、優惠活動贏取用戶的心。尤其是亞太電信的優惠方案，將近四成的受訪者給予良好的肯定，因此，亞太電信需要好好把握這一類小眾用戶，打出自己的一片天。