▲新北市社會局與新北地方檢察署、犯罪被害人保護協會等合作，建構「犯罪被害人保護業務聯繫平臺」。（圖／新北市社會局提供）
▲新北市社會局與新北地方檢察署、犯罪被害人保護協會等合作，建構「犯罪被害人保護業務聯繫平臺」。（圖／新北市社會局提供）

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新北市社會局與新北地方檢察署、犯罪被害人保護協會等合作，建構「犯罪被害人保護業務聯繫平臺」，運用雙方資源，提供犯罪受害者與更生人緊急救援和安全保護、輔導保護等，以幫助他們生活重建；副市長謝政達認為，此平台是全國之先，可視為社會安全網2.0版。

新北地方檢察署檢察長朱兆民表示，在實務上約有6成的受害者是車禍造成，像曾有位三重市民在下班途中，騎乘機車發生車禍，造成下半身癱瘓，生活無法自理，但加害人卻於肇事後逃逸，因案家無法申請低收入戶等福利資格，家庭重擔落在太太身上，家中還有兩名就讀小二的雙胎子女，經犯保協會提出後，立即提供法律協助訴訟，市府社會局也進行後續福利扶助。

▲運用雙方資源，提供犯罪受害者與更生人緊急救援和安全保護、輔導保護等，以幫助他們生活重建。（圖／新北市社會局提供）

朱兆民指出，被害人的需求相當多元，包含經濟的、就業就學的，或是心理、醫療、復健等，因此中央相關部會在推動社會安全網，為落實「加強犯罪被害人保護方案」，新北地方檢察署主動來與市府合作，希望雙方建立「犯罪被害人保護業務聯繫平臺」，相互整合網絡資源並互相提供支援，這可說是率全國之先，也可視為社會安全網2.0版。

宗道法師說，不管是被害人或受刑人，都非常需要社會的關懷，他曾到監獄裡擔任教誨師，希望感化受刑人，也創立佛教懷仁慈善基金會，目的都是希望能幫助老弱婦障幼等弱勢，白米麵條罐頭是中元普渡物資，一起支持新北市長侯友宜安居樂業的理念。

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