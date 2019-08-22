今年可說是「真無線耳機」爆發的一年，越來越多廠商推出這樣的商品，不但價格越來越親民，音質與無線藍牙連線的品質也越做越好。包含像是蘋果以推出第二代AirPods並有無線充電盒，而小米、三星、Nokia..等手機品牌商，也都推出這樣的商品。

以外觀與音質均注重的日本新品牌AVIOT，據悉在日本上市兩年間就竄升日本國內無線耳機市場市占率第三的位置。業者表示，AVIOT將於9月正式進軍台灣，並一舉推出四款無線耳機；而今（22）日還特別舉行發表會暨AVIOT Live表演活動，除邀請資深音樂人王治平分享使用心得之外，當晚也邀請到電子療癒天團原子邦妮、文青樂團甜約翰等歌手為粉絲演唱，展現AVIOT日系絕美風格的品牌印象。

首度登陸台灣的AVIOT，特別帶來四款新品無線耳機；其中於今年2019日本年度HIFI大展Portable Audio Festival上亮相的真無線耳機（型號TE-D01d），採用現今耳機市場中最受矚目的SoC QCC3026晶片，AVIOT為避免在四周充滿高頻無線電波如捷運、火車等擠壓環境中出現斷訊問題，在日本國內外大城市進行多次實地測試，運用SoC QCC3026晶片極高的信號接收能力並搭配內置電線等設計，大幅降低斷訊情形，耳機也可依照兩邊耳機電池電量多寡，進行主副耳機自動切換功能以提高續航力，成為通勤族首選。

另一款真無線耳機TE-D01g主打小巧與不錯的續航力，耳機電池可連續播放10小時，與充電盒一起使用更可使用長達50小時。產品還有強悍的防水特色，具 IPX7級別可支撐產品掉落水下一小時，因此無論是健身房運動時防汗、外出降雨，甚至是戴著洗澡都能輕鬆配戴，隨時隨地享受音樂。

針對相當在乎音質的樂迷，AVIOT還特別為講究音色的音樂鑑賞家打造TE-BD21f 真無線耳機及WE-BD21d無線耳機，兩款搭載極為罕見的混合三單元驅動器的兩款耳機均進行調音和聲學設計，從超低音域到高音域皆能完美平衡呈現，展現極度逼真音樂臨場感。

業者表示，四款耳機將於9月1日正式在台灣品牌官網上市，並提供如海軍藍、珍珠白、白粉紅等多種配色，除了頂級效能之外，同時兼具日系精緻美感。

今日台灣小米也在台舉辦新品發表會，除了宣布推出小米9T Pro手機外，也發表了一款極具特色的耳機 -小米藍牙項圈耳機降噪版。產品採用Hybird混和數字主動降噪技術，降噪效果大幅提升，尤其在50-2000Hz範圍更加明顯，特別針對機艙、捷運與巴士等環境的低頻降噪功能做深度優化。

而用戶可根據環境狀況不同，選擇不同降噪段位，以適用於多數通勤的場景。在機艙、捷運與巴士等環境中，以強降噪段位有效過濾嘈雜噪聲；於一般商場、街道等生活場景中，則以弱降噪段位，減少耳內壓力，讓配戴更舒適輕鬆。