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將於8月30日在台上映的動人新作《你願意嫁給我老公嗎？》（After the Wedding）由大滿貫影后茱莉安摩爾Julianne Moore，與金球影后蜜雪兒威廉絲Michelle Williams共同演出，這也是茱莉安摩爾第4次和導演丈夫巴特佛萊林區Bart Freundlich合作，兩人常常在片場展現夫妻默契。

▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照（圖／CatchPlay）
▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照（圖／CatchPlay）

茱莉安摩爾說：「拍片時我能馬上感受到我先生的情緒，工作人員可能都還沒察覺，我就會走到鏡頭後問他哪裡不對勁，一起討論解決的方法。」而日前上節目宣傳時她也不吝放閃爆料：「雖然我老公是導演，但他每次看到我和其他男演員的親熱戲，都還是會吃醋。」

▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照（圖／CatchPlay）
▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照（圖／CatchPlay）

茱莉安摩爾除了身兼製片和導演丈夫合作之外，兩人顏值破表掀起網友討論的寶貝女兒麗芙佛萊林區Liv Freundlich也加入劇組在片場擔任製片助理見習。影后坦言雖然和家人一起工作很幸福，但其中一場她情緒崩潰的戲卻不想讓女兒看到，她笑說：「那場戲有點敏感，所以我讓女兒到屋外去，前前後後我們拍了共8次，但我情緒歇斯底里講話很大聲，結果我女兒在庭院還是聽得一清二楚。不過每天都能和家人一起開車上下班，擁有同樣的熱情並一起參與其中，我很喜歡。」

▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照（圖／CatchPlay）

《你願意嫁給我老公嗎？》描述獻身公益慈善家的伊莎貝爾（蜜雪兒威廉絲 飾）在印度經營孤兒院，某日，身價千萬的知名企業家泰瑞莎（茱莉安摩爾 飾）表達了贊助的意願，於是伊莎貝爾決定飛往紐約爭取機會，過程中更被邀請參加泰瑞莎女兒的婚禮，看似毫無關聯的一切，卻在伊莎貝爾和舊愛意外重逢後掀起波瀾，往日的糾葛重新浮上檯面，誰能承擔愛的代價？

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