澎湖縣傳出馬公市某國小工友感染肺結核，經清查有接觸史人員一共40人次，衛生局已召開2次說明會，並召回休假老師做檢查，雖然該個案當事人日前因為其他腦部疾病過世，但相關單位緊急啟動防疫機制。不過因為有些單位仍在狀況外，有老師受不了乾脆將澎湖肺結核的事情PO在臉書社團上面，痛批主管的教育單位與校方不盡責。

據了解，該名女性工友在7月14日因腦部疾病過世，7月25日醫院通報澎湖縣政府衛生局，證實該員感染法定傳染肺結核病，由於是第2類法定傳染病，因此澎湖縣衛生局立即啟動防疫機制，針對同辦公室、同事接觸較為頻繁人員，分別在8月2日、8月16日召開衛教說明會，並進行各項醫事檢驗以便進行追蹤，目前尚未發現有擴散情形。

由於時值暑假期間，該國小大部分教師不在澎湖，因此衛生局決定在8月29日加開第三場衛教說明會，同時通知老師作追蹤檢查，因肺結核菌屬於口沫傳染，必須進行痰細菌培養，衛生局擔心潛伏期會造成恐慌，因此提前進行說明會及相關檢驗，未來若有發現新個案，將協調衛生福利部澎湖醫院及三總澎湖分院加開特別門診，以方便就醫及後續檢驗工作。

有教師反應，校方在8月初得知學校有人感染肺結核，卻等到這兩天才通報教育處，有違校安通報之規定，澎縣府教育處對此相當重視，將針對校方行政疏失進行究責。不過該校說明，他們認為醫院通報衛生局後，就會自行轉報教育處，因此沒有進一步聯繫教育處。