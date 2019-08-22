太空戰即將到來？繼日前美國總統川普下令成研議成立「太空軍」、法國馬克宏宣布組織「太空指揮部」後，日本也擬將在 2020 成立「宇宙作戰隊」！不過名字是在太動漫風也讓網友紛紛笑稱：「難道鋼彈要開出來了？」

據日本《共同社》報導，日本防衛省 2020 年度預算申請書曝光，其預算申請總額高達 5.3 兆日元（約合新台幣 1.6 兆），創下歷史新高，其中預算書載有，為了防止自衛隊活動所需的人造衛星信號受到干擾導致艦艇等停用，計畫在 2020 年成立「宇宙作戰隊」，以保障太空安全。其實原先日本防衛省之前原想把這隻負責太空領域的部隊，名稱暫定為「宇宙領域專門部隊」，但在確定預算申請時改為「宇宙作戰隊」。

目前日本防衛省計畫將「宇宙作戰隊」部署在東京府中的航空自衛隊府中基地，將即時監控對日本人造衛星構成威脅的太空垃圾以及各國的人造衛星動向，並與美軍共享訊息，預計宇宙作戰隊規模可達 100 人。

事實上， 2020 年還真的會有鋼彈飛上太空！今年日本宇宙航空研究開發機構（ JAXA ）和福井縣三家公司、日本奧運委員會一起執行，雙方將會共同開發一顆「 G-SATELLITE 」微型衛星，然後把「 Gundam 」和「 Char’s Zaku 」兩隻人氣鋼彈放在駕駛艙內一同送上太空，衛星上面還會放有 7 台攝影機，讓人們可以看到鋼彈在太空中環繞地球的狀態，這項計畫預計將在 2020 年 3 月至 4 月之間正式執行！

不過因為「宇宙作戰隊」這名字實在太有趣，也讓 PTT 網友笑稱：「有了超級戰隊還不滿足」、「鋼彈終於要面世了？」「大和號還是 Macross 來幾台吧！」「一定是 51 區收到警告了」、「有夠中二哈哈」。（編輯:潘毅）