古坑鄉熱門的二尖山登山步道，最近在好漢坡上方竹林，經常可近距離看到一群群「猴子」偷吃筍子的畫面，吸引登山客駐足觀賞，但有關單位呼籲，避免過於接近猴群，千萬不要餵食或做挑釁行為以免遭受攻擊，可以遠遠的觀賞台灣獼猴有趣的生態行為，達到人猴共處的境界。

根據農委會林務局委託屏東科技大學，在雲林縣林內鄉、斗六市與南投縣竹山鎮交界的丘陵地帶的阿里山事業區61-70林班進行調查，估算區內有猴群數為39群，族群估算量為1,092隻，平均每平方公里2.27群，其密度相當高。

近年來台灣獼猴的數量已遽增，也依猴群棲息處研判，顯然猴群已逐漸往山區住民部落移居而與民爭地，不僅嚴重損斷山區農作物，也讓山民生命財產受到威脅，因而有關單位應即時制定因應對策做防範。

近年來，距離古坑鄉市區不到20分鐘車程的的樟湖村、華山村、華南村等山區，因風景宜人而吸引遊客前往登山、露營、賞景等，沿途經常可遇上獼猴群出沒覓食景象，甚至和遊客搶道，尤其是熱門的林內龍過脈登山步道和古坑二尖山步道，更是時常可見，遊客已見慣不慣而忘了有遭猴群騷擾的憂患。

南投林管處處長李政賢指出，山區偶遇台灣獼猴時，只要遵守不餵食、不接觸、不干擾的保育三不原則，也不要讓食物露白，就可以平安順利的穿越，也可以遠遠的觀賞台灣獼猴有趣的生態行為，達到人猴共處的境界。

雲林縣農業處森林保育科專員王畯榤指出，雲林山區的林內鄉林北村和龍過脈登山步道、斗六市梅林里山區、古坑鄉草嶺、樟湖、華山等處，經常可見台灣獼猴成群覓食景象，縣府憂心遊客反受猴群騷擾，在登山步道均設有警示標示牌，呼籲登山客千萬不要餵食，以免遭受猴群為爭食而攻擊，也千萬不得以挑釁方式反遭猴群攻擊。