越南是近期相當熱門的旅遊目的地，根據越南旅遊總局統計， 2018 年造訪越南的台灣旅客成長 15.9% ，達 71 萬 4112 人次，為第 4 大客源，看好台灣旅客赴越南旅遊熱潮，除了胡志明市、河內兩大城市外，近期越來越多航空公司朝二線城市發展，繼遠東、捷星、越竹等航空公司陸續開闢峴港直飛航線，長榮及越捷也宣布， 12 月將開航峴港，星宇也向民航局申請越南航線。

根據越南旅遊總局統計， 2018 年台灣旅客赴越南旅遊達 71 萬 4112 人次，較去年成長 15.9% ，為越南第 4 大客源；越南旅客赴台觀光人次也逐年成長， 2018 年達 49 萬人次，交通部觀光局也於今年成立駐胡志明市辦事處，加強宣傳活動招攬當地潛力客源。

除了胡志明市、河內兩大城市外，近期越來越多航空公司朝二線城市發展。遠東航空過去以包機方式經營峴港，載客率幾乎達 100% ，目前則以每 2 日 1 班方式經營定期航線；首次進軍台灣的越竹航空也於 6 月 18 日首航台北直飛峴港航， 9 月預備再開航下龍灣；捷星太平洋航空除台北－峴港， 8 月 10 日也開始營運高雄－峴港航線。

長榮航空也宣布，看好越南旅遊市場潛力， 12 月 21 日開航台北－峴港，使用 A321 機型執飛，每日一班次來回；越捷也計畫於 12 月開航台北－峴港，首航日期會再對外宣布；即將於明年初開航的星宇航空，已向民航局申請峴港、芽莊、下龍灣直飛航線，另有台中－胡志明市包機。