金門陳姓婦人所駕駛的黑色自小客車，20日上午行駛在金湖鎮太湖路塔後路段時，違規跨越雙黃線準備超越前方軍用卡車，差一點撞上對向車道的張姓機車騎士，所幸陳姓婦人當時急踩剎車並做了一個180度甩尾，才避過機車，整起車禍無人受傷。

這起車禍是發生在20日上午，陳姓婦人駕駛的黑色豐田自小客車，由金城往金湖方向行駛，在行經太湖路一段塔后路段時，因前方軍用卡車車速較為緩慢，小客車駕駛違規跨越雙黃線超車，差一點直接撞上50多歲的張姓機車騎士。

所幸，陳姓婦人急踩剎車，小客車瞬間車體打滑甩尾180度，僅輕輕擦撞到機車，造成機車後車燈毀損，張姓機車騎士倒地後並未受傷，不過小客打滑時因碰撞到軍用卡車，左前車頭及右側車身嚴重毀損。

這段閃車甩尾的影片被上傳到社群網路後，網友們紛紛痛批小客車車主是「趕著投胎嗎」、「想去投胎不要帶上別人，好不好」、「小客車真的是瘋了」、「軍方超倒楣」、「還好有監視器！不然害到軍方」。

金湖分局分局長黃維章表示，金門地區許多路段為雙向單一車道，且路幅較為狹小，均標繪雙黃線，禁止車輛超車。該起事故肇事主因為陳姓駕駛人不當超車所致，警方將依違反道路交通管理處罰條例第47條舉發，可處新臺幣1200元以上至2400元以下罰鍰。