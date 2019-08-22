效力於日本火腿的我國強打王柏融，今(22)日隨隊和西武獅進行系列賽，他被安排在先發第6棒、守左外野，他本場比賽4個打數沒有敲安，是球隊先發唯一沒上壘的球員，不過終場火腿還是以5:3贏球，終止近期2連敗。

王柏融在傷癒歸隊後，狀況一直不太穩定，近3戰共11打數僅有1支安打，近況相當低迷，打擊率也已經下滑到2成75，教練團為了讓他調整，因此將他調離了中心打線。

西武今天派出本田圭佑先發，他本季出賽11場拿到5勝4敗的成績，防禦率為4.74，還沒有和火腿交手過；而火腿則是派出杉浦稔大應戰，他出賽9場取得2勝3敗的成績，防禦率4.58，對西武出賽一場無失分，拿下勝投。

雙方前3局攻勢都不多，王柏融在2局上首次上來打擊，但是吞下三振。西武靠著開路先鋒秋山翔吾在3局下的陽春砲，率先開胡取得1:0領先。

第4局火腿展開反擊，清宮幸太郎選到四壞球上壘後，渡邉諒掃出左外野的兩分砲，幫助球隊反超比分為2:1。王柏融該局擊出中外野飛球被接殺，兩次打擊都出局。

本田圭佑在第6局續投，但他在抓到一個出局數後，卻出現不穩的情形，先保送了近藤健介，之後又被清宮幸太郎敲出兩分砲，火腿擴大領先到4:1。西武教練團當機立斷換投，佐野泰雄先讓渡邉諒擊出滾地球出局，又讓王柏融敲出二壘方向飛球被接殺，化解危機。

6局下，火腿換上第3任投手堀瑞輝，但他上來後被秋山翔吾、森友哉和栗山巧3人敲安，丟掉了1分退場，西武該局打回本場第2分。第7局火腿錯失滿壘機會未得分，第8局王柏融面對西武第4任投手野田昇吾還是無法擊出安打。反觀外崎修汰在下一個半局敲出陽春砲，讓雙方比數只剩1分差。

9局上，火腿攻佔滿壘，近藤健介適時的高飛犧牲打，替球隊再添保險分；9局下，火腿守護神秋吉亮上來關門，