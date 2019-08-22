高雄市政府地政局一０八年度第三季開發區土地標售，計十八標十九筆優質建地，訂於九月十八日開標，合計總底價十五億九千二百七十一萬九百五十元。

地政局表示，中都重劃區位於愛河中游區域，鄰美術館特區及農十六，擁有廣達十二點六公頃的中都濕地公園、愛河美景、中都磚窯廠古蹟及多處公園綠地，發展潛力受不動產業界肯定；本季推出一標二筆住四用地，合計面積約八百卅四坪，臨九如三路及遼寧三街，近中都溼地公園及中庸公園，具備腹地大、利於規劃、商業價值高等優勢，又有百分之二十開放空間容積獎勵，因條件優及土地稀少性，勢必再掀搶標熱潮。

第七十七期市地重劃區，位於鳳山區快速道路台八八線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案之重點地區；本季推出三筆土地，面積約八十七坪、一百二十坪及二百卅七坪，均雙面臨路，分別臨南華一路及紅毛港路、和成路及鳳和二街、家和八街及代德一街，近公園、兒童遊戲場及鳳翔國中，交通便利，居住環境佳，適合興建透天店面住家，搶先入主增值潛力無窮。

高雄大學區段徵收區，公共設施規劃完善，且土地價格相對市中心具吸引力，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台十七線興闢。本季推出四標四筆土地，其中一筆住四用地，臨德中路，面積約七百五十七坪，近後勁溪、斜對公園，商業、休閒條件佳；二筆住三用地，面積各約八百六十九坪及七百廿九坪，分別臨大學五街及大學十九街，近高雄大學，是規劃興建優質大樓之首選；另一筆小面積商三用地，位於大學廿七街，投資自用兩相宜。

大坪頂一號及五號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳溼地公園及孔宅綠園，並辦理空地綠美化，景觀環境佳，近年標售成績亮麗，本季各推出一筆商五及特商土地，面積約四百廿九坪及三百七十四坪，接近公園，適合規劃興建各式建築。

另第九期、卅七期市地重劃區、高坪一、二期區段徵收區及林園農地重劃區各推出一或二筆土地，供投資人多種選擇。

地政局長黃進雄表示，第三季土地標售作業於一０八年八月廿二日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單。