統一獅與Lamigo桃猿今(22)日再度點燃戰火，儘管統一兩度取得領先，卻被猿隊兩度追平，雙方鏖戰到第11局，最後靠著「混血王子」林安可再見安打，連兩天建功，率領統一獅以8:7氣走對手，笑納2連勝。

猿隊先發洋投冠猛，在2局下半控球出現狀況，連續送出2個保送，隨後又被鄧志偉敲出二壘安打，送回統一獅第1分，隨後林祖傑野選上壘，同時也靠著失誤跑回2分，隨後莊駿凱、林靖凱分別敲打點安打，送回第4、第5分。

雖然被攻下5分大局，但施子謙立刻在3局上遇到亂流，郭嚴文、林承飛安打攻佔二、三壘，接著許禹壕敲出深遠二壘安打，一棒送回2分，暫停之後投手卻出現暴投，讓跑者上到三壘，又靠著林立的滾地球，泡回第3分。

3局下統一利用失誤後的安打攻佔一、三壘，雖然無人出局陳鏞基敲出雙殺打，但也送回第6分。不過4局上桃猿急起直追，1出局之後朱育賢、陳俊秀安打上壘，下一棒的梁家榮敲響3分砲，一棒扳平戰局。

冠猛6局下續投，沒想到一上來又連投2個保送，猿隊緊急換投葉家淇，獅隊1出局之後跑者攻佔一、三壘，接著黃恩賜內野安打，幫助統一獅送回超前分。不過獅隊並沒有高興太久，因為8局上林立從劉軒荅手中開轟，二度追平比數。

雙方鏖戰到第11局，Lamigo換上洪聖欽登板，獅隊先靠著郭峻偉二壘安打攻佔得點圈，莊駿凱落點巧妙地安打，隨後靠著林靖凱飛球攻佔二、三壘，最後靠著前5打數都掛蛋的林安可，敲出再見安打，以8:7結束比賽，林安可也靠著這支安打，連兩天都拿下MVP。