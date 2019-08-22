日本動畫大師新海誠最新作品《天氣之子》票房火熱擋不住！日本上映後迄今票房衝破100億日圓（約台幣30億元），不僅成為日本跨入「令和」年號首部破百億的日本電影，也讓導演新海誠以《天氣之子》、《你的名字》兩部作品，成為繼宮崎駿之後，第一位達成連兩部作品破百億票房的日本導演。

新海誠寫下日本影史上相當難得的成就，在Twitter上發文感謝觀眾的熱烈支持。隨著電影大賣，讓醍醐虎汰朗、森七菜兩位配音演員知名度攀升。而位於東京澀谷的「hotel koe tokyo」也搭上電影熱潮開設主題咖啡店，導演新海誠帶著森七菜一起造訪留念，醍醐虎汰朗也在該店與主角帆高和陽菜的1比1人形立牌合照。

《天氣之子》描述離家出走的少年帆高與擁有操控天氣能力的少女陽菜，在雨下不停的東京相遇，並藉著一個淒美的愛情故事，揭露一個只有兩人知道，關於這個世界的祕密。《天氣之子》將於9月12日在台上映。