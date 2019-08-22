你知道嗎？今年5月底《蜘蛛人：離家日》上映前夕，漫威工作室的推特貼文，曾經寫說：「《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》，大家對下一部蜘蛛人電影的片名，有任何想法嗎？」當時湯姆霍蘭德還在底下回應：「下部是：《無家可歸》」，對照現在迪士尼和索尼影業分家，難道「小蜘蛛」那時候就知道事情有蹊蹺了嗎？

因此當爆出迪士尼跟索尼驚爆談判破裂，未來迪士尼旗下所屬的漫威影業，也不會再製作任何《蜘蛛人》系列電影時，簡直嚇傻一堆影迷，而其中最尷尬的非湯姆霍蘭德莫屬，因為他已經簽約了，不能不接拍之後的《蜘蛛人》，可是他還是希望能待在漫威宇宙。

據悉，堅決要求跟《蜘蛛人》票房五五分帳未果的迪士尼，已經規定未來的《蜘蛛人》電影，不能提及任何有關漫威宇宙的情節，包括：蜘蛛人與鋼鐵人的感情、決戰對抗薩諾斯的經歷等等，這對整個《蜘蛛人》系列的製作會有很重大的影響。

難怪湯姆霍蘭德會那麼難過，又生氣又無奈的他只好出來「無聲抗議」了，他在IG取消追蹤迪士尼跟索尼影業的帳號，只保留追蹤Marvel Studios，而且《蜘蛛人：離家日》的女主角「MJ」辛蒂亞（Zendaya），也默默力挺小蜘蛛，加入這次抗議，一起取消關注了迪士尼跟索尼影業。