美國政府批准售台66架F-16V戰機，毫無意外引發中國大陸不滿，除了官方怒斥外，大陸軍事評論員更稱F-16V是「將淘汰的三代機」，空軍對此駁斥，F-16V是高性價比(c/p值)的第4.5代戰機。

空軍司令部22日晚間表示，依據國際主流標準，第4.5代戰機係提升第4代戰機航電及作戰能力，具(AESA)主動電子掃描陣列雷達、資料鏈路傳遞、提升型航電系統，作為第5代戰機前之過渡機種，但性能及價格比(C/P值)通常比第5代戰機更具優勢。

空軍指出，本次美方同意供售之F-16V(BLK70)型戰機具備先進航電系統、內建電戰套件、數據鏈路、ASEA雷達及部分匿蹤等功能，均符合國際主流標準，為第4.5代戰機，絕非媒體所述「係買淘汰的三代戰機」，屬於錯誤、假訊息，特此澄清，籲請國人放心。

美國與俄羅斯在二戰後戰機發展概念不同，因此對於戰機分類也有所不同，1970、1980年代問世的噴射戰機，在西方被分為第四代，中國大陸因為採用俄系武器，因此與俄羅斯一樣稱為第三代戰機。F-22與F-35等隱形戰機，美國稱為第五代戰機，俄羅斯與中國大陸稱為第四代戰機。

由於F-22與F-35等隱形戰機價格昂貴，且基於國安因素美國管制出售，例如美國國會立法禁止出售F-22，因此戰機製造商就將第四代戰機進行性能升級，向買不起或是買不到第五代隱形戰機的國家推銷，並稱為第4.5代戰機。

西方國家推出的第4.5代戰機，主要升級航電系統，換裝AESA雷達，並使用部分具備吸收雷達波能力的塗料，以減少雷達反射截面積(RCS)。最著名的第4.5代戰機，當屬F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet)戰機，機體雖然 比/F/A-18C/D增加25%，但是透過匿蹤外型設計，RCS卻跟一架小型飛機一樣。

F/A-18E/F戰機被美軍定位為替代機種，但是美國總統川普一度嫌F-35戰機太貴，要求海軍多採購F/A-18E/F。