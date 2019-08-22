棄船逃命
▲離岸風機工作船「派翠」號，船身因傾斜進水向海巡署緊急求救，台中海巡隊巡成功救40名船員上岸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.22）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

來台從事離岸風電探勘作業的印尼籍工作船「派翠」，今（22）日於王功外海疑發生故障造成船身傾斜40度，船東緊急宣布棄船逃命，海巡署中部分署立即派遣巡防艇前往救援，幸40名船員已成功救上岸、無人傷亡。

▲王功外海約24浬有一艘離岸風機工作船「派翠」號，因船身傾斜進水，船上有40名船員在甲板待援。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.22）

離岸風機工作船「派翠」號，今（22）日下午在彰化外海發生事故，船身因傾斜進水向海巡署求救，海巡署接獲「大地能源」號船員以衛星電話報案後，立即開設緊急應變中心指揮相關單位應處，並立即由第四巡防區派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10060艇及苗栗艦緊急馳援，同時申請空偵機進行海空聯合搜救。

棄船逃命
▲王功外海約24浬有一艘離岸風機工作船「派翠」號，因船身傾斜進水，船上有40名船員在甲板待援。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.22）

海巡署中部分署副分署長劉峻雄表示，今天下午1時17分中部分署接獲「大地能源」號船員，以衛星電話通報指出，位於彰化縣王功外海約24浬有一艘離岸風機工作船「派翠」號（PATRA OFFSHORE）船身傾斜進水，船上有40名船員在甲板待援。

海巡署立即開設緊急應變中心指揮相關單位處理，並立即由第四巡防區派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10060艇及苗栗艦緊急馳援，同時申請空偵機進行海空聯合搜救；因工作船船身嚴重傾斜船長宣布棄船，巡防艇立即運用小艇接駁船上人員，並將受難船員救援上艇，所有船員均安無受傷，失事現場由苗栗艦持續現場監控及海上警告標示。

棄船逃命
▲離岸風機工作船「派翠」號彰化王功外海發生事故。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.22）

受難船員由台中海巡隊船艇PP-10022艇接駁，預計於下午5時30分抵達台中港20號碼頭，後續將由移民署協助辦理船員入境查驗，並由船務公司安置40名船員，包括印尼籍20名、馬來西亞籍18名、義大利籍1名、英國籍1名﹔船務公司表示，船隻進水原因疑似鑽探機具卡住，導致船身傾斜進水。

相關文章

貨輪擦撞漁船

影／驚！貨輪擦撞漁船　海巡艇接駁送醫1命危5輕傷

108062504

印尼籍漁工澎落海失蹤　海象不佳海空同步搜救中

▲警艇郁強制登艇時大陸母船卻加速逃逸　丟下子船不管（圖／澎湖海巡隊提供 , 2018.07.29）

海上生存無義氣　大陸子母漁船見台灣警艇各自逃跑

更多文章

夜間定點定時收運垃圾

影／不用再追垃圾車！　彰化試辦夜間定時、定點收垃圾

貪警涉嫌插乾股

和美警分局「貪警」涉嫌插乾股　彰檢貪污罪起訴

攬客白牌車趴趴走

影／自用車冒充計程車攬客！　十萬元要先準備好