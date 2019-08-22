來台從事離岸風電探勘作業的印尼籍工作船「派翠」，今（22）日於王功外海疑發生故障造成船身傾斜40度，船東緊急宣布棄船逃命，海巡署中部分署立即派遣巡防艇前往救援，幸40名船員已成功救上岸、無人傷亡。

離岸風機工作船「派翠」號，今（22）日下午在彰化外海發生事故，船身因傾斜進水向海巡署求救，海巡署接獲「大地能源」號船員以衛星電話報案後，立即開設緊急應變中心指揮相關單位應處，並立即由第四巡防區派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10060艇及苗栗艦緊急馳援，同時申請空偵機進行海空聯合搜救。

海巡署中部分署副分署長劉峻雄表示，今天下午1時17分中部分署接獲「大地能源」號船員，以衛星電話通報指出，位於彰化縣王功外海約24浬有一艘離岸風機工作船「派翠」號（PATRA OFFSHORE）船身傾斜進水，船上有40名船員在甲板待援。

海巡署立即開設緊急應變中心指揮相關單位處理，並立即由第四巡防區派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10060艇及苗栗艦緊急馳援，同時申請空偵機進行海空聯合搜救；因工作船船身嚴重傾斜船長宣布棄船，巡防艇立即運用小艇接駁船上人員，並將受難船員救援上艇，所有船員均安無受傷，失事現場由苗栗艦持續現場監控及海上警告標示。

受難船員由台中海巡隊船艇PP-10022艇接駁，預計於下午5時30分抵達台中港20號碼頭，後續將由移民署協助辦理船員入境查驗，並由船務公司安置40名船員，包括印尼籍20名、馬來西亞籍18名、義大利籍1名、英國籍1名﹔船務公司表示，船隻進水原因疑似鑽探機具卡住，導致船身傾斜進水。