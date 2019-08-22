2019瑞士羽球世錦賽，世界第2我國一哥周天成今(22)晚出戰16強賽，面對世界第34新加坡小將駱建佑，兩人鏖戰3盤、耗時65分鐘，小天最終以21:13、18:21、21:17勝出，生涯第4度闖進8強。

首戰周天成歷經3盤苦戰才晉級，好在昨天32強順利直落二拍下，世界第116克羅埃西亞Zvonimir Durkinjak，連續3屆挺進16強，並立下奪牌目標，期盼能突破過去止步8強最佳成績。

小天今天生涯首度對上22歲的駱建佑，首局明顯小天經驗及技術都更好，連拿5分拉開領先，儘管對手沒有放棄，但很快地，小天網球放小球幸運翻網，聽牌，被耗掉2個後，小天接發球直接殺球，以21:13拿下。

次局，小天似乎遭遇亂流，駱建佑利用大角度調動和速度展開反擊，使得小天頻頻撲地救球不及，一度以4:11落後，小天一路遭壓制，但打得相當有耐心，追平成18:18平手，可惜最後由守轉攻出現失誤，連丟3分以18:21讓出。

決勝局，依舊陷入膠著，小天從開局連丟3分，到連拿5分首度反超，11:8換邊後，儘管對手偶有佳作，但小天穩紮穩打，持續拉開差距、並不斷吶喊為自己要回氣勢，即便比賽後半段連丟6分，被追到只領先2分，好在最後只耗掉1個賽末點，就以21:17驚險勝出。