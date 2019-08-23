來自日本的西日本新聞社記者森淳，跟味全龍隊日籍野手川崎宗則相識超過14年，他不但多次來台，也在台灣採訪過2011年亞職大賽、世界12強等賽事，這次為了川崎加盟味全龍密集來台，目的就是要為他製作特集。

身為長期以福岡軟銀鷹選手為中心的日本媒體，森淳十分了解川崎的個性，場上表現，甚至對於棒球的態度。

「他就是去享受棒球帶來的樂趣，雖然偶爾也會對自己不滿意，在練習時生氣，但是他的個性很直接，十分率真。」他說。

由於沒有攝影跟著他來台採訪，森淳也要想辦法搞定拍攝等問題，尤其川崎活動十分頻繁，整體看下來，對精神跟體力都是很大的考驗。

「很多日本球迷也期待，關注他的表現，川崎會是那種看到比賽有好表現，會有很有趣反應的選手，跟其他選手不太一樣。」他說。

問到是否會期待川崎回歸日本職棒發展？森淳卻說：「他就是做自己喜歡的事，例如他說喜歡邊喝咖啡，邊雙殺，想一直持續下去，這樣的方式，是他熱愛棒球，並沒有想要證明什麼。」

看過川崎跟其他後輩的互動方式，森淳也覺得很獨特，例如他也會幫球員取綽號，像柳田悠岐的外號「GITA」跟上林誠之的外號「Monster」也都是川崎以他獨特的說話方式去影響其他球員。

「我想其他年輕球員看到他的表現，也會受到激勵，因為他真的是很熱愛棒球，看到對手有好表現，也會不吝給予鼓掌，是很特別的球員。」他說。

「請期待有選手打出全壘打後，或是有好表現的狀況吧，川崎的動作會讓人感到不可思議的。」森淳這樣說。

跟過去其他洋將不同，川崎宗則是為了享受棒球，持續比賽，就像他之前說過「希望可以一直雙殺到73歲」一樣，38歲的川崎，只有一顆熱愛棒球的心。