蘋果HomePod智慧音箱今開賣！這些智慧設計果粉搶著買

令台灣蘋果粉絲期待已久的智慧音箱HomePod 終於在今（23）日在台灣發售了，有興趣的民眾只要透過台灣蘋果官網下訂，就能免運費與分12期購買到該商品，也能親自到101直營店取貨。由於官網需要等到8/30~9/3才能到貨，即著想使用的民眾可選擇到蘋果直營店購買比較快速，也能得到詳細的使用教學指引。
HomePod的外觀設計非常簡潔，產品完全沒有任何接孔與電源鍵，使用者初次開箱使用時，只要將電源線連接上電後，透過iPhone就能輕鬆完成無線網路等設定。產品除了設定上非常聰穎之外，使用上也是相當智慧化，任何時刻都能呼叫Siri，用來問天氣、設定鬧鐘提醒、播放音樂，甚至開啟智慧家電都不成問題。
在過去蘋果手機使用者，若要呼叫Siri需要透過手機且須先按下右側的按鍵，如今甚麼事情都不用作，開口呼叫Siri就好了。因為HomePod在其音箱內配置有環繞排列的六個麥克風。這樣的設計可讓用家在房間的另 ⼀端與 HomePod 交談，即使播放嘈雜的⾳樂時亦可輕鬆呼叫出Siri。
此外，HomePod 擁有 Apple 設計的七組波束成形高音喇叭陣列，各配備專屬的擴⾳器。獨特的折疊號⾓式設計可呈現精確的⾳響效果，帶來極佳的⽅向控制。最終造就出各⽅向順暢的⾼頻⾳質，以及廣闊的⾳場。或許高音不算是亮麗，但播放電影與聆聽流行樂都能另人滿意。
強勁的低頻可說是HomePod最令人驚豔的地方，且放置於任何地方都能提供令人驚嘆的音質，產品結合 Apple 設計的特製音訊技術和先進軟體，可讓整個室內充滿精準音色。強勁的⾺達動⼒驅動振膜，振幅⾼達 20 公釐，對於這樣⼤⼩的 揚聲器⽽⾔，非常出⾊。HomePod 使⽤錄⾳室等級的動態處理技術來連續分析⾳樂，並 動態調節低頻，以獲得順暢、⾝歷其境的⾳質。
記者詢問聲學設計專家時，他表示Apple這顆喇叭採用了超低音喇叭的設計哲學，透過內部麥克風喇叭收音判斷是否增強低音單體音壓，因此進而能夠完美呈現過去這樣小體積音箱，而無法呈現的低頻效果。
HomePod 能與 Siri 和 Apple Music 訂閱服務搭配運作，創造革新突破的音樂聆聽體驗，並且專為語音控制而設計，即使在播放嘈雜的音樂時，使用者也可以從房間任一處使用「嘿 Siri」指令。
Apple 全球行銷資深副總裁 Philip Schiller 表示；HomePod 是專為音樂愛好者設計的完美無線揚聲器，具有強大的揚聲器技術，可提供高傳真音質、取用 Apple Music 音樂資料庫中數百萬首歌曲，並有可學習音樂品味和偏好的 Siri 智慧功能，藉以提供更個人化的音樂體驗。我們很高興能為台灣的顧客帶來 HomePod，迫不及待讓大家體驗到HomePod在家中聽起來多美好。
可別以為HomePod只是一般的智慧音響，產品獨特採用自動空間感測技術，無論是在角落、桌面或是書架上都能快速偵測在房間內的位置，而且只需幾秒鐘即可完美最佳化。無論放在何處，都能提供如臨其境的音樂聆聽體驗。
此外，還可將兩組 HomePod 揚聲器搭配作為立體聲喇叭組，能展現音場廣闊的高傳真音效，提供更加如臨其境的聆聽體驗。
聰明的還不只這些；Apple Music 會根據使用者收聽和喜歡的歌曲來學習個人偏好，而且這些音樂偏好也能在不同裝置之間共享。你可以讓 Siri「播放我喜歡的音樂」，或選擇各種氣氛和音樂類別，例如國語流行樂、K-pop 和嘻哈/饒舌。HomePod、Apple Music 和 Siri 能在你的家中提供最優質的無廣告音樂體驗。
在今年民眾會發現有越來越多智慧電視，內建蘋果AirPlay與Apple TV App；如此一來，電視的音效就能夠過HomePod，或是支援 AirPlay的音響來播放出音效。且能輕鬆在任何支援各種 App 如 Spotify 和 KKBOX，來無線高音質串流播放音樂和其他音訊內容。
AirPlay 2 技術能提供無線多空間音訊系統，透過強大又易於使用的介面，在任何相容於 AirPlay 2 的揚聲器和電視上輕鬆播放和控制整個室內的音樂。用家也能輕鬆在另一個房間播放音樂、將音樂從某個房間移至另一個房間播放，或在多個 HomePod 揚聲器上播放同一首歌。
據了解，自今年秋季起，iPhone / iPad用家搭配 iOS 13 使用，HomePod 可分辨家中任何人的聲音，提供訊息、音樂等不同的個人要求，此功能將率先於英語系國家推出。
總結來說，HomePod 除了可以用來播放音樂外，透過HomePod上的 Siri 還能可以協助查詢天氣、尋找要去的地點以及查詢路況，藉此來準時抵達目的地。透過 Siri 也能掌握最新的活動、體育、股市等資訊。若想要看電影，直接將iPhone/iPad的音效選擇到HomePod，就能得到相當震撼的音效。