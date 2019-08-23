家家近日蠟燭兩頭燒，即將在台北國際會議中心（TICC）舉辦「House Party在家裡」演唱會，同時還要籌備新專輯，日前她更是義氣相挺，熬夜探班新歌〈沒有錯〉搶聽口碑版MV，MV由李佳穎擔任女主角，她在劇情中詮釋為愛而傷、情緒起伏大的女子，其中一段生氣的戲碼，她聯想到過去感情經驗，一度氣到發抖，甚至摔破鏡子。

家家也分享自己的感情觀，表示：「如果和另一半吵架我會先道歉，因為我是比較怕麻煩的人，因為兩個人如果意見相歧，每次吵同樣的事情，陷入無限循環，我會覺得很麻煩，倒不如就算了，乾脆就讓你。」她熬夜探班不喊累，自豪說：「我有泡酵素提神！」卻被一旁工作人員吐槽「酵素是通便的吧」，家家大笑說：「說錯了，是發泡錠啦！我會用維他命C補充能量。」

李佳穎和家家首次合作，一見到面就驚呼：「家家本人太可愛，超像芭比娃娃！」她也表示已經有段時間沒有拍MV，心情有些緊張，「可是也滿開心的，因為是第一次和家家合作，她原本就是我很喜歡的女歌手，我今天看到本人，覺得她比我想像中可愛，通常都是我被別人說可愛，但我發現家家本人非常非常可愛，很像一個芭比娃娃。」

此外，與家家同門的鼓鼓（呂思緯）近來受邀擔任2019桃園全運會加油大使，為此鼓鼓特別創作大會主題曲〈自己人〉。擅長帶動歡樂氣氛的鼓鼓，為激烈的運動比賽，注入快樂氣息，舒緩緊張氣氛，希望所以有選手，以及參與者，都是在充滿愛的世界中，因此他在寫歌時，特別將自己想像成運動員，與所有選手合力完成一場運動盛會。