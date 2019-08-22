2019瑞士羽球世錦賽，世界第2、我國一姊戴資穎今(22)晚16強，對決首度出戰世錦賽的韓國新星金佳恩，小戴神奇化解6局點，展現超強抗壓，最終以兩個24:22驚險勝出，挺進8強，只要晉級4強就能重返球后。

小戴名列本屆第2種子，首輪輪空，昨天次輪首戰以21：15、21：14收拾世界排名28印尼20歲小將Fitriani Fitriani。今天16強對上世界第29韓國金佳恩，此前雙方從未交手過。

首局小戴較慢熱，一度落入1:7落後，幸好逐漸找回比賽節奏，更在後半段扛住壓力，首度追平就是化解局點，最後利用網前放小球再度聽牌，金佳恩殺球掛網，小戴精彩化解4個局點，以24:22逆轉拿下。

次局，小戴主動失誤偏多，無法拉開領先，雙方多次互換領先，不過差距都在3分以內，小戴即便連拿5分，來到19:16，但隨即接連丟分遭追平，小戴再度展現大心臟，化解2局點，對手網前小球失誤，小戴把握聽牌機會，最後對手失去耐心失誤，小戴以24:22拿下。

小戴8強對手將是世界第10美籍華裔張蓓雯、世界第5印度一姊辛度之間的勝者。

值得一提的是，現任球后日本山口茜32強爆冷出局，若小戴能把握機會，突破5度征戰、4度止步8強障礙，挺進4強，下周積分就能超越山口茜，重返球后。