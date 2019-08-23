中美之間齟齬不斷，繼美國售予台灣 F-16V 引發北京強烈不滿、揚言報復後，美國國防部長艾斯培（ Mark Esper ）近日亦在受訪時表示，美國防部的第一要務是中國，並視中國為美國最大的威脅。

艾斯培出任美國國防部長後，22 日首度接受外媒專訪，他告訴《福斯新聞台》（ Fox News ）記者，中國是美國國防部的第一要務，也是美國的長期競爭對手，為了維護美國的安全，五角大廈正密切關注中國。並指出中國致力於追求軍事能力的專業化和擴充，以便把美國推出印太戰區；此外，中國還有嚴重的知識產權剽竊問題，是由國家組織的知識產權竊取行為。

艾斯培受訪時亦表示，除了中國，美國同時也注意到俄羅斯帶給美國的威脅，聲稱俄羅斯正在研製新型武器，還有中俄正把戰爭空間擴展到太空，為了應對，美國國防部未來將「把延續 18 年的低強度衝突，轉向針對俄羅斯與中國等競爭對手的高強度衝突」。

美國國防部 8 月 18 日才在加州聖尼古拉斯島試射中程巡弋飛彈，當時距離美國正式退出與俄國簽署逾 30 年的《中程核飛彈條約》（ INF Treaty ），還不到 3 週的時間。而當初川普政府退出 INF，主要是以俄羅斯違反規定多年為由，但有學者指出真正的原因是要應對中國的軍事擴張；艾斯培亦曾在 8 月 3 日表示，華府將於數個月內，在亞洲部署新的中程飛彈，以抗衡中國大陸的崛起。