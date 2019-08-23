2019瑞士羽球世錦賽，今(23)天進入各組8強征戰，我國有3組人馬晉級，一姊戴資穎預計今晚19點迎戰印度一姊辛度，力拚改寫生涯最佳紀錄，一哥周天成、男雙組合廖敏竣／蘇敬恒則稍晚登場。

名列第2種子的小戴今晨化解6局點，驚險以兩個24:22力退韓國新星金佳恩，拿下8強門票，今天將對上世界第5的辛度，過去兩人14度交鋒，小戴取得10勝4負佔上風，盼能延續氣勢打破「8強魔咒」。

值得一提的是，現任球后日本山口茜32強爆冷出局，若小戴能把握機會，突破5度征戰、4度止步8強障礙，挺進4強，下周積分就能超越山口茜，若兩大勁敵陳雨菲沒有打進決賽、奧原希望無奪冠，就能重返球后。

世界排名來到新高第2的周天成，今晚將對決世界第15泰國Kantaphon WANGCHAROEN，過去4次交手，小天豪取4連勝，不過都不算太輕鬆3次打進3盤，小天若能勝出，也將改寫生涯最佳紀錄。比賽預計明天凌晨1點開始。

男雙部分，名列第13種子的「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒昨天拍下第8種子丹麥組合，今天8強對手相當難纏，將是世界第2的印尼組合Hendra SETIAWAN／Mohammad AHSAN，「廖蘇配」收下1勝2負。比賽預計凌晨12點登場。