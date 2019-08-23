不堪虧損！金鑛咖啡大量解僱勞工224人，金礦咖啡2017年才傳出收掉20多家門市，目前全台剩下34家店面；23日台南市政府勞工局派員前往該公司台南總部進行了解，竟讓勞工局碰了軟釘子。

解僱員工消息一傳出，引發社會各界關注，但該公司堅拒媒體採訪，將媒體擋在門外，南市府勞工局勞資關係科科長蔡旺庭表示，該公司人在大陸的林姓協理透過電話，抱怨政府及相關單位將解僱消息曝光，讓許多媒體一直窮追猛打。

蔡旺庭指出，林姓協理在電話中說，針對資遣部分，該公司會依照相關法令辦理；也會以關懷勞工的角度，與勞工協商溝通，尊重勞工意願，協助轉介相關企業任職；林姓協理23日下午回台灣後，會再向勞工局進行相關說明，

台南市政府勞工局表示，金鑛連鎖企業股份有限公司於8月19日（郵戳日期）向勞工局通報大量解僱計畫書，解僱總人數224人，包括台南總部及保安廠55人、台北市4家門市22人、新北市5家門市32人、台中3家門市22人、高雄12家門市93人，解僱日期為10月20日。

勞工局局長王鑫基指出，金鑛公司通報之大量解僱之理由，是因為從105年起即面臨大量虧損之境況，雖努力調整營運方針，提升商品品質，惟無法扭轉情事，必須轉型縮減人力因應。

勞動部關係司長王厚偉也證實，金鑛咖啡向台南市勞工局申請大量解僱，主要原因是因為咖啡市場競爭激烈，除了其他連鎖業者外，如便利商店也搶占市場，造成虧損，因此試圖轉型往咖啡豆供應商發展。

勞動部表示，金鑛咖啡全台共283名員工，總公司將大解計畫書送到台南市勞工局，接下來將進行10天的勞資自治協商會議。