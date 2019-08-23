▲前立法院長王金平、鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲首度公開合體。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.23）
▲前立法院長王金平、鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲首度公開合體。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.23）

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鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平今（23）日首度合體，參加在823砲戰紀念公園的紀念音樂會。柯文哲表示，823砲戰是確保台海和平及台灣繁榮發展的重要戰役。

柯文哲23日出席「八二三砲戰61周年音樂饗宴」，向所有參加823戰役的戰友及眷屬們致意。他致詞時表示，823砲戰是台海分隔以後台海最重要的一場戰役，也因為這場戰役的勝利，確保了台海的和平、台灣後來的繁榮與發展。現在在這裡，緬懷過去、珍惜現在、展望未來，他覺得特別的感動。

柯文哲進一步表示，這個公園的成立要特別感謝前議員厲耿桂芳，因為有次議員對他說，很想要在北市設一個八二三砲戰公園，因為參加823砲戰的戰友，有80%是台灣本島人。

柯文哲接著說，其實他自己的親伯父在台大醫科畢業以後，也在823砲戰的時候，被送到金門去，所以他伯父有參加823砲戰。他聽完議員的話也覺得有道理，因為歷史就是歷史，即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來。

柯文哲特別感謝陸海空三軍，把代表各自軍種的武器捐獻出來擺設，讓這個地方成為非常有特色的公園。他認為這個地方實在是很好的位置，因為旁邊就是忠烈祠，也有國安局、國防部要塞、三軍司令部，連成一氣，把這裡變成以軍事為主題的公園。

▲823砲戰紀念公園展示的F-86軍刀機。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.8.23）
▲823砲戰紀念公園展示的F-86軍刀機。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.8.23）

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