近年來心臟疾病已成為國人十大死因的第2名，以心肌梗塞發作最為緊急、突然，致死率高，但若能及早接受心導管手術治療，可有效改善心臟血流並提高存活率，雲林縣消防局配置有二部「12導程心電圖機」，日前成功於院前判斷STEMI患者，及時通報院端並即刻安排心導管手術，成功挽回寶貴生命。

雲林縣消防局指出，為持續推廣院前「12導程心電圖機」之效益，提升患者的預後及存活率，特由緊急救護科評估考量醫療資源缺乏與送醫距離偏遠處單位，於7月4日配置予六輕北五分隊「12導程心電圖機」試辦，並與所轄具執行心導管手術之責任醫院建立供醫療指導醫師作即時判讀之平台(LINE)，已於7月12日完成所屬人員教育訓練後即正式上線使用。

消防局表示，日前一名75歲男性，突覺身體不適，感覺胸痛並伴隨著冒冷汗現象，即刻打119求救，由所轄北五分隊高級救護技術員到場後評估，疑似為心肌梗塞表徵，立即施予「12導程心電圖機」監測患者心律，心電圖判讀為「心律不整」，且有多段「V1，V2，V3，V4」ST段上升，初步評估恐為心肌梗塞(STEMI)之前期徵兆。

旋即通報院端，此高風險訊息，並確診為心肌梗塞，及時接受心導管手術，經由院前、院後共同攜手，打造救命黃金鏈，成功將心肌梗塞患者從鬼門關前拉回，目前患者預後良好，已於8月19日康復出院，另為表救命之恩，其本人亦專程至北五分隊傳達謝意，並由北五警、義消分隊長代表受意。

消防局呼籲，民眾若有胸悶、胸痛、冒冷汗，甚至疼痛蔓延至左臂或肩胛等情形決不可輕忽，許多患者往往輕忽這些症狀的重要性，錯過就醫診治的最佳時機﹔若有需要可打119報案電話，由救護車協助將患者緊急送醫，再由醫護人員進一步檢查處置，爭取治療黃金期。